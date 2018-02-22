東石港口宮 蔡秀函楊宏彬擲得轎車

嘉義縣東石港口宮年度盛事「轎車聖筊比賽」，總冠軍21日上午10點出爐，27歲住台中的蔡秀函，以連擲出6個聖筊贏得大獎2000CC轎車。（張伊珊攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣東石港口宮年度盛事「轎車聖筊比賽」，總冠軍21日上午10點出爐，27歲住台中的蔡秀函，以連擲出6個聖筊贏得大獎2000CC轎車；第二獎1500CC汽車得主則是在港口宮擔任義工的楊宏彬，兩人皆是首次參賽就獲大獎，直說要感謝媽祖婆的疼愛與保佑。

港口宮舉辦擲聖筊贏汽車活動已有10多年，今年首度改變參賽規則，大年初一至初五期間，連續擲出6個聖筊者獲得晉級，總共有31位參賽者達標。昨天上午9點，31位參賽者齊聚媽祖婆面前進行總決賽。

身穿紅色帽T的蔡秀函，拿起筊杯口中念念有詞，一出手便連續擲出6個聖筊，遙遙領先所有參賽者，贏得2000CC轎車。她說，初三和男友一起來擲筊，也是穿這套戰服，昨天再穿就是希望延續當天的好手氣，沒想到真的讓她把汽車開回家，她直說「好開心」，立刻打電話跟男友報喜。

蔡秀函第一次參賽就贏汽車，她透露自己當時向媽祖婆承諾，「要是得獎，我會好好感謝祂」，如今媽祖婆送了1輛轎車給她，蔡秀函滿懷感謝，並說會更常到港口宮參拜，目前在台中擔任業務助理的她，雖有汽車駕照，但礙於沒車可開，平常以機車代步。現在有了車後，未來要好好練習，載一家大小和82歲阿嬤出去玩。

獲得第二大獎1500CC轎車的楊宏彬，在第2輪5人競賽中以7個聖筊勝出，今年41歲的他，在港口宮擔任義工已有2、3年，他感謝「媽祖婆的疼惜」，讓他在新的一年有了新的開始。楊宏彬打算把這輛新車送給太太，讓在一旁的太太笑得合不攏嘴。

(中國時報)

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