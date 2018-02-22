3聖筊勝出 吳晟瑋想開新車娶女友

「3聖筊贏得轎車1輛！」台東天后宮今年春節首度舉辦擲筊贏轎車活動，21日下午總決賽，第2位擲筊的吳晟瑋擲出3聖筊。（黃力勉攝）

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中國時報
／台東報導

「3聖筊贏得轎車1輛！」台東天后宮今年春節首度舉辦擲筊贏轎車活動，21日下午總決賽，第2位擲筊的吳晟瑋擲出3聖筊，本以為機會渺茫，不料，之後竟無人贏過，驚濤駭浪中贏得轎車，跌破眾人眼鏡。吳晟瑋笑說，希望開新車迎娶女友。

今年天后宮首度舉辦擲筊贏轎車活動，活動從除夕至初六下午3時為止，民眾添600元的香油錢即能參加，最大獎為1800CC的轎車1輛，還有摩托車、電視等獎品，總共吸引1850人次報名。

有民眾為了晉級，接連7次添香油錢，才過關進到決賽。活動現場的主持人洪素蓉在活動截止前報名參加，成為最後一位擲筊的民眾，竟也順利擲出連6聖筊，成為第28位晉級者。

晉級的民眾無一缺席、準時報到，還有民眾遠從彰化而來，抽到2號的吳晟瑋，擲出3個聖筊後，原本以為轎車無望，但之後的26位民眾最多就擲出2聖筊，許多連1個聖筊都沒有，最後1位年紀最小、僅4歲半的鄭亦辰擲出1個聖筊後，確定由吳晟瑋獲得市價近70萬的轎車。

35歲家住台東市的吳晟瑋笑著說，每年過年都會到天后宮拜拜，今年在女友的鼓勵下，抱著試試看的心情參加擲筊活動，沒想到順利晉級，還在3聖筊的狀況下贏得轎車，真的很不可思議。

他說，家中正好缺1輛車，轎車可以給女友上班時開，目前兩人正在籌畫婚禮，希望能把「聽『某』嘴，大富貴」的女友娶進門。

(中國時報)

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