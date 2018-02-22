老軍舍大翻修 有家的感覺

2018年02月22日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮大地震造成180戶災民流離失所，目前仍散居安置於各飯店、旅社，中華民國紅十字會與國軍合作，將閒置多年的國防部東部地方軍事法院2棟廳舍重新進行粉刷修繕，將安置災民。除裝設冷氣、熱水器，並規畫休閒娛樂室，盼營造「家的感覺」，讓災民安心等待災後重建。花蓮縣長傅崐萁21日前往了解進度，預定元宵節後開放申請。

2棟樓可收容90人

位於花蓮市區美崙溪畔、中正橋旁的誠信營區，占地0.6公頃原為國防部東部地區軍事法院檢察署，花蓮縣府與國軍、紅十字會合作，春節期間從除夕開始，不眠不休將營區內誠信樓與光復樓進行改造，昨日宣告完成清除壁癌、粉刷油漆、機電檢修及浴廁修繕。

傅崐萁表示，誠信樓有2人寢室12間、4人寢室1間，6人寢室3間，可容納46人；光復樓有2人寢室22間與6人寢室3間，可容納44人，共可收容90名災民，後續採購的寢具、桌椅、飲水機、冰箱、電視、洗衣機及脫水機等設備，也將陸續進駐。

將士用命恢復市容

誠信營區有停車棚、籃球場，位置生活機能方便，縣府預計元宵節過後免費開放倒塌戶及災後被檢測為紅單危樓的住戶申請，傅崐萁也代表縣府感謝警消、國軍將士們不眠不休，犧牲與家人圍爐的除夕夜，全力投入復原工作，讓花蓮迅速回復美麗的市區景象。

傅崐萁指出，花蓮震災倒塌的4棟大樓，在縣府春節不斷電拆除下，除統帥飯店在大年初一已經夷平並鋪設為停車場，白金雙星和吾居吾宿預計22日拆除完畢，雲門翠堤大樓則預計在元宵節前後完成拆除，倒塌大樓周邊的警戒住戶在確認結構安全後，近期就可返家。

(中國時報)