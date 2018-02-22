府會團拜 恭喜不忘互祝連任

2018年02月22日 04:10 中國時報 甘嘉雯 、邱立雅、 陳育賢 、 陳慶居 ／綜合報導 、邱立雅、／綜合報導

苗栗縣議長夫人張淑芬（左）、副議長陳明朝（右四）與議員，在新春團拜中互相拜年。（陳慶居翻攝）

桃園市議會舉行新春團拜，議長邱奕勝（右三）發紅包給大家。（甘嘉雯攝）

選舉味十足！桃竹竹苗縣、市政府21日分別舉行新春團拜，桃園市議會議長邱奕勝提前祝福議員當選外，並禮貌性祝市長鄭文燦「高票連任」；新竹縣部分，檯面上傳言將競爭新竹縣長的人選立委林為洲、副縣長楊文科、縣黨部主委陳見賢與民國黨主席徐欣瑩都出席，屆期卸任的縣長邱鏡淳以「新的燕子會來」，期勉參選人「更上一層樓。」

和氣之餘不忘監督

邱奕勝表示，市議員任務就是監督市政，接受市民檢驗，桃園市預算創下歷年新高，每年都在挑戰自我。鄭文燦表示，市府團隊對於議員建議，都應該設法使命必達，他也宣布3項「小確幸」，包括補助公務員進修學費5成、臨時人員調薪3％且區分薪資12級，以及續補助2500名清潔隊員國民旅遊卡。

國民黨市黨部21日開始領表，市長部分僅立委陳學聖由辦公室主任武九齡代為領表，市議員有27人領表、5人完成登記，包括黃婉如（桃園區現任市議員）、鄭元呈（八德區、救國團八德區團委會會長）、戴兆華（觀音區、市黨部文宣委員）、陳美梅（桃園區現任市議員）、詹江村（桃園區現任市議員）。

年底新的燕子會來

笑稱前一晚已在「數饅頭」的新竹縣長邱鏡淳表示，年底選舉「新的燕子會來，帶給大家更多的福氣和願望。」議長張鎮榮也偕議員參加新春團拜，他說今年是選舉年，縣長參選人要遵循黨內的程序跟初選機制爭取提名；地方呼聲甚高的陳見賢低調回應是否參選還未決定，楊文科以簡短一句「一切盡在不言中」回應，徐欣瑩希望未來能與縣府團隊共同努力打拚。

而新竹市長林智堅特別率副市長沈慧虹、祕書長陳章賢及21位市府1級主管至新竹市議會，向議長謝文進、副議長許修睿與各議員拜年；苗栗則由副議長陳明朝與議長游忠鈿夫人張淑芬，帶領近20位議員彼此問安互相拜年，縣長徐耀昌則率同各局處長，先後前往天雲廟和玉清宮祈福。

(中國時報)