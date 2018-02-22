台中市長 國民黨提名盧秀燕

立委盧秀燕獲得國民黨正式提名參選台中市長，她指出，有信心打贏台中市長選戰。（本報資料照片）

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中國時報
／台中報導

國民黨中常會21日通過提名立委盧秀燕參選台中市長，盧秀燕表示，她有信心打贏台中市長選戰，台中的空汙惡化、經濟遲緩、交通堵塞、青年苦悶，台中市應該換手執政。台中市新聞局長卓冠廷回應，市長林佳龍具體施政展現於台中成為宜居城市與第2大城，期待多提具體建議。

盧秀燕獲國民黨正式提名為台中市長參選人，她表示，提名即任務交付，未來9個月將承擔重任，她已歷經1屆省議員、6屆立委等7次大選，每次都備極艱辛，但她意志力堅強，總能贏得勝選，有信心打贏台中市長選戰。

感謝黨內同志支持

盧秀燕指出，現在是國民黨最辛苦的時刻，在野黨又沒有任何資源，還處處被打壓，但是她充滿了勇氣和戰鬥力，將會為大台中再創城市光榮。

盧秀燕還表示，感謝前市長胡志強和黨內先進同志促成團結，以及立委江啟臣的支持。

有信心打贏選戰

卓冠廷對盧在國民黨初選勝出予以祝福，並且指出，期待多提市政具體建議，而非一味批評、唱衰，林市長力推86項空汙防制措施，大砍中火500萬噸生煤許可量，中市的PM2.5年均濃度與紫爆天數下降，獲頒秋冬空汙季協調降載率六都第一。

卓冠廷說，中市的商業與公司登記在106年成長幅度是六都第一，並爭取到捷運藍線、大台中山手線、捷運綠線延伸彰化等軌道建設納入前瞻計畫；透過摘星與青年加農政策，讓青年就業機會愈來愈多。

(中國時報)

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