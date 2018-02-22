台南喜迎686萬走春人潮

2018年02月22日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

春節6天假期風和日麗，台南市旅遊景點人擠人，市府觀光旅遊局統計，今年春節期間有686萬人次湧入台南走春觀光、品嘗小吃，比去年同期增加約6萬人次，其中以初二及初三遊客量最多，旅遊景點以各寺廟吸客力最強，其中邁入第7年的鹽水月津港燈節也吸引大量人潮，但今年燈區擴大，衍生出環境髒亂、消費糾紛，市區交通問題則有待解決。

各寺廟吸客力最強

觀旅局表示，南鯤鯓代天府、台灣首廟天壇、鹿耳門聖母廟等廟宇，因民眾有春節拜拜祈福習俗，過年遊客絡繹不絕，像關子嶺、走馬瀨農場等都擠滿走春踏青人潮，市區的古蹟景點及老街周邊人車壅塞情形嚴重。

七股鹽山是台南沿海知名景點，副場長王景田說，今年入園人數減少約1成左右，估計是因為全台天氣晴朗，不像去年中北部溼冷氣候，民眾就近走春，多少稀釋來客數量。

春節假期台南溪北地區最夯景點就屬鹽水的月津港燈節，結合水域、水岸、綠樹、步道打造48組藝術燈景，布展範圍有10多公頃，是歷屆最大，也吸引民眾前來走春遊賞，但爆量人潮不只凸顯公廁設置不足、環境髒亂等問題，且傳出部分攤商因租金高、哄抬價格，衍生消費糾紛等情事。

鹽水蜂炮再掀高潮

觀旅局指出，台南地區春節活動不斷，將持續到元宵節後，包括鹿耳門聖母廟新春嘉年華、天后宮台灣年文化季，以及月津港燈節及鹽水元宵蜂炮，預計將吸引更多人潮，2018台灣國際蘭展將於3月3日在後壁區台灣蘭花生技園區登場，預估將延續觀光旅遊熱潮。

(中國時報)