台南喜迎686萬走春人潮

台南市觀光旅遊局統計，春節假期湧入旅客約686萬人次，比去年微幅成長，但沿海地區景點則比去年下滑約1成左右。（莊曜聰攝）

友善列印
中國時報
╱台南報導

春節6天假期風和日麗，台南市旅遊景點人擠人，市府觀光旅遊局統計，今年春節期間有686萬人次湧入台南走春觀光、品嘗小吃，比去年同期增加約6萬人次，其中以初二及初三遊客量最多，旅遊景點以各寺廟吸客力最強，其中邁入第7年的鹽水月津港燈節也吸引大量人潮，但今年燈區擴大，衍生出環境髒亂、消費糾紛，市區交通問題則有待解決。

各寺廟吸客力最強

觀旅局表示，南鯤鯓代天府、台灣首廟天壇、鹿耳門聖母廟等廟宇，因民眾有春節拜拜祈福習俗，過年遊客絡繹不絕，像關子嶺、走馬瀨農場等都擠滿走春踏青人潮，市區的古蹟景點及老街周邊人車壅塞情形嚴重。

七股鹽山是台南沿海知名景點，副場長王景田說，今年入園人數減少約1成左右，估計是因為全台天氣晴朗，不像去年中北部溼冷氣候，民眾就近走春，多少稀釋來客數量。

春節假期台南溪北地區最夯景點就屬鹽水的月津港燈節，結合水域、水岸、綠樹、步道打造48組藝術燈景，布展範圍有10多公頃，是歷屆最大，也吸引民眾前來走春遊賞，但爆量人潮不只凸顯公廁設置不足、環境髒亂等問題，且傳出部分攤商因租金高、哄抬價格，衍生消費糾紛等情事。

鹽水蜂炮再掀高潮

觀旅局指出，台南地區春節活動不斷，將持續到元宵節後，包括鹿耳門聖母廟新春嘉年華、天后宮台灣年文化季，以及月津港燈節及鹽水元宵蜂炮，預計將吸引更多人潮，2018台灣國際蘭展將於3月3日在後壁區台灣蘭花生技園區登場，預估將延續觀光旅遊熱潮。

(中國時報)

台中市長 國民黨提名盧秀燕 傻眼 遊客亂闖崗山之眼禁區

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。