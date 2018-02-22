傻眼 遊客亂闖崗山之眼禁區

2018年02月22日 04:10 中國時報 林雅惠 、 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄新興旅遊景點「崗山之眼」，春節期間吸引逾5萬名遊客到訪，不少人取景拍照，攤販卻發現，許多遊客無視警告標語，不但在管制區內行走拍照、甚至坐在草地上，不禁感嘆：「台灣人有什麼資格指責大陸客的水準？」

無視警語 拍照脫序

高雄第一座天空廊道崗山之眼成了爆紅新景點，登上崗山之眼不僅可鳥瞰阿公店水庫，還能遠眺北大武山及台灣海峽風光，還沒完工前就吸引不少遊客搶先取景拍照。

農曆春節期間，崗山之眼大排長龍，也因此引發交通轉乘、遊客脫序行為等亂象。在崗山之眼附近擺攤的一名攤販，發現許多遊客無視警告標語，在管制區內行走拍照、甚至坐在草地上，有感而發的在「Dcard」上貼文，大嘆：「有什麼資格指責大陸客的水準？」

該名攤販表示，雖然人潮多，有錢賺很開心，卻帶來很多問題。園區懸崖旁較危險，有警示牌和標語提醒大家勿進入，但很多遊客像是「選擇性眼瞎文盲」闖入，「如果今天真的運氣不好掉下去誰要負責？」、「問問自己、看看身邊，台灣人的素質真的有多高嗎？」

沒有罰則 只能勸導

針對遊客亂闖「崗山之眼」，高市觀光局表示，目前沒有罰則，只能規勸。

觀光局指出，春節參觀人潮眾多，包括警察局、交通局、環保局、區公所皆協助交通管制與接駁、垃圾清運，並密集廣播提醒遊客勿亂丟垃圾、進入管制區拍照及踐踏草皮，另有現場人員巡視勸阻，後續將施作告示牌、增設監視器或阻隔設施，以維持園區環境。

(中國時報)