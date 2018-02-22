總預算遲未過 里長急連署

2018年02月22日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市政府21日首日開工，但市府107年總預算仍未獲市議會審查通過，各項民生建設受衝擊！全市除和平區外，617位里長中有568位連署，表達基層的焦慮；里長們強調，因預算擱置，許多基層案件都不能動，要求議員儘速審查總預算，民代應以民眾權益為考量。

台中市議會國民黨團指出，市議會將於23日召開臨時會，繼續審議107年度預算案，市府21日刻意發布里長連署新聞，顯然是市長理虧欲以民粹方式逼迫議會通過不合理預算，國民黨團對此表示譴責。

市府則反駁，審查市府預算是議員職權，市府始終盼議會儘速開會，且多次表達議會程序尊重議長與議會立場；對各黨團協商內容也表示尊重，有共識部分應先通過，無共識部分則到大會處理，讓市民權益與福祉不要受到衝擊。

中市568位里長具名聯署「大台中前進的腳步不能停─請台中市議會盡速審議通過107年度總預算」聯署書；強調107年市府總預算至今仍未審議通過，讓基層里長感到痛心，呼籲議會儘速審議總預算。

太平區新興里長鄭慧鋒、梧棲區頂寮里長鍾金水等說，市府預算攸關民生，今年已過2個月，各項基層建設都延宕，希望議會應以民眾著想，儘快通過總預算，讓各里所提建設都能儘速推動，別整天作秀。

(中國時報)