總預算遲未過 里長急連署

台中市政府21日首日開工，但市府107年總預算仍未獲市議會審查通過，各項民生建設受衝擊！全市除和平區外，617位里長中有568位連署，表達基層的焦慮；里長們強調，因預算擱置，許多基層案件都不能動，要求議員儘速審查總預算，民代應以民眾權益為考量。（陳世宗翻攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

台中市政府21日首日開工，但市府107年總預算仍未獲市議會審查通過，各項民生建設受衝擊！全市除和平區外，617位里長中有568位連署，表達基層的焦慮；里長們強調，因預算擱置，許多基層案件都不能動，要求議員儘速審查總預算，民代應以民眾權益為考量。

台中市議會國民黨團指出，市議會將於23日召開臨時會，繼續審議107年度預算案，市府21日刻意發布里長連署新聞，顯然是市長理虧欲以民粹方式逼迫議會通過不合理預算，國民黨團對此表示譴責。

市府則反駁，審查市府預算是議員職權，市府始終盼議會儘速開會，且多次表達議會程序尊重議長與議會立場；對各黨團協商內容也表示尊重，有共識部分應先通過，無共識部分則到大會處理，讓市民權益與福祉不要受到衝擊。

中市568位里長具名聯署「大台中前進的腳步不能停─請台中市議會盡速審議通過107年度總預算」聯署書；強調107年市府總預算至今仍未審議通過，讓基層里長感到痛心，呼籲議會儘速審議總預算。

太平區新興里長鄭慧鋒、梧棲區頂寮里長鍾金水等說，市府預算攸關民生，今年已過2個月，各項基層建設都延宕，希望議會應以民眾著想，儘快通過總預算，讓各里所提建設都能儘速推動，別整天作秀。

(中國時報)

校園防震災 桃教局要求演練應變 照顧弱勢兒 陳素琴不悔不棄

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。