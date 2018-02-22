地磨兒國小 開學日種希望小米

2018年02月22日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

農曆春節過後、迎接國小開學首日，三地門鄉地磨兒國小透過一場別開生面的小米種植儀式，為新學期第一天種下希望種子，同時也藉由行動，感謝無償提供土地、作為部落教室使用的「陳重雄」爺爺。

儀式開場，藉由耆老示範，讓學生了解小米取種、撒種等技巧，夾雜族語解說，師生們專心聆聽，有同學透過平板電腦記錄這珍貴的畫面；接續學生親手操作的時刻，頓時從孩子口裡傳出童謠古調，一旁VUVU（排灣族語祖父母意思）欣慰地不斷點頭稱讚。

孩子們口中64歲的「陳爺爺」陳重雄，是這塊實驗農場的主人，從鐵路警察退休的他，2年前來到國小擔任文化教師，教導孩子們部落的文化、農事，他開心的說，出社會就一直在平地生活，退休後回到部落，教學過程中遇到不了解的事，就會請教耆老，一邊教、一邊學。

「種植是部落很重要的課」，配合時令有該種下的作物，單純在教室裡講述，學生無法體會，於是無償撥用2分地，作為實驗農場，透過孩子的手種下紅藜、地瓜、咖啡及小米等傳統作物，讓社區教室的理念在部落實踐。

每年3月正是小米種植季節，地磨兒國小校長陳惠美說，透過播種，同時傳承小米文化精神，預計6月畢業前夕收成，畢業生將抱著豐收的小米與大家分享，順勢教育孩子「分享」與「傳承」也是民族教育的核心。

(中國時報)