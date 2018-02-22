地磨兒國小 開學日種希望小米

新學期第一天，種下希望的種子！耆老為屏東地磨兒國小學生示範種植小米。（林和生攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

農曆春節過後、迎接國小開學首日，三地門鄉地磨兒國小透過一場別開生面的小米種植儀式，為新學期第一天種下希望種子，同時也藉由行動，感謝無償提供土地、作為部落教室使用的「陳重雄」爺爺。

儀式開場，藉由耆老示範，讓學生了解小米取種、撒種等技巧，夾雜族語解說，師生們專心聆聽，有同學透過平板電腦記錄這珍貴的畫面；接續學生親手操作的時刻，頓時從孩子口裡傳出童謠古調，一旁VUVU（排灣族語祖父母意思）欣慰地不斷點頭稱讚。

孩子們口中64歲的「陳爺爺」陳重雄，是這塊實驗農場的主人，從鐵路警察退休的他，2年前來到國小擔任文化教師，教導孩子們部落的文化、農事，他開心的說，出社會就一直在平地生活，退休後回到部落，教學過程中遇到不了解的事，就會請教耆老，一邊教、一邊學。

「種植是部落很重要的課」，配合時令有該種下的作物，單純在教室裡講述，學生無法體會，於是無償撥用2分地，作為實驗農場，透過孩子的手種下紅藜、地瓜、咖啡及小米等傳統作物，讓社區教室的理念在部落實踐。

每年3月正是小米種植季節，地磨兒國小校長陳惠美說，透過播種，同時傳承小米文化精神，預計6月畢業前夕收成，畢業生將抱著豐收的小米與大家分享，順勢教育孩子「分享」與「傳承」也是民族教育的核心。

(中國時報)

照顧弱勢兒 陳素琴不悔不棄 嘉市府局處長 赫見兄弟檔

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。