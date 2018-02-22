嘉市府局處長 赫見兄弟檔

2018年02月22日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市政府都市發展處處長懸缺1年多，21日新任處長張耀仁履新就任，曾任上櫃公司總經理的張耀仁胞弟為嘉市衛生局長張耀懋，兩兄弟先後進入市府小內閣，市長涂醒哲稱兩人是一門雙傑，還誇張耀仁實務學理兼備，他們兩人攜手合作，嘉市一定能成為國際性的進步城市。

57歲張耀仁在商界實務經驗豐富，35歲出任宏都建設總經理，10年前轉任志嘉建設總經理，曾參與阿里山BOT案以及嘉義酒廠文創園區案，和地方淵源極深，對於未來市務推動，他侃侃而談，並強調首要之先就是趕在鐵路高架化工程全面啟動前，盡速完成先期規畫設計，同時主動出擊，傾聽、吸取民意，讓相關計畫推動一氣呵成地推動。

張耀仁也提出多項建設藍圖，包括藉由鐵路高架化伴隨嘉義火車站周邊都市更新，興建一個地標性建築，除代表東西區翻轉縫合，也成為代表嘉義市的都市意象，以及北港路區段徵收，打造成嘉義新都心大道，和噴水圓環周邊區域再造活化等等。

隨選舉逼近，市府組織再造後的一級主管空缺逐一補齊，目前只剩文化局局長由饒嘉博代理，面對市府唯一一對一級首長兄弟檔，涂醒哲還特別感謝張耀仁和張耀懋的父親，願意支持兩個兒子返鄉替市民服務，強調鐵路高架化等重要建設正推動中，土地更新、都市規畫等重要任務交給實務經驗豐富的張耀仁，「我很放心」。

(中國時報)