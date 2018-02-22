年菜好搭檔 四湖功夫蝦乾熱銷

2018年02月22日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣四湖鄉廣溝村漁民以手工將劍蝦去殼、去沙根後曬成蝦乾，非常耗工費時，加上當地習武風氣盛行，因此稱為「功夫蝦乾」，其滋味鮮美、口感獨特，新春期間做為年菜配料，銷售量比平日多了1倍以上。

廣溝社區臨近海邊，居民大多以海維生，每年11月至隔年5月，劍蝦迴游至台灣海峽，社區家家戶戶便忙著將捕獲的劍蝦曬成蝦乾，這項傳統產業已流傳百年以上，成為當地的特色之一。

廣溝村長蘇碧伶表示，劍蝦捕捉上岸後，社區婦女便開始進行分類，體型大的劍蝦賣給餐廳，小蝦製成蝦米，中型蝦才是蝦乾的主角，大家手工去殼、挑掉沙根，把蝦仁排列整齊，在陽光下曝曬1至3天，非常耗工費時。

8台斤生鮮劍蝦經過陽光曝曬，僅能製作出1台斤蝦乾，所以每尾都是濃縮過的精華，蝦肉具有韌度，愈嚼愈香甜，口感非常特別。

由於功夫蝦乾可以熬湯增加鮮度，也能搭配其他海鮮、肉類做為主菜，加上保存容易，新春期間非常受歡迎，許多民眾大量採購做為年菜，年假期間銷售量大增，約為平日的1倍以上。

四湖鄉長蘇國瓏說，劍蝦只能在海中捕撈，無法人工養殖，曬乾後本身就有海水的鹹度，用來入菜不用再添加其他調味料，推薦蝦乾炒蛋、蝦乾炒三蔬、紫菜蝦乾湯，這是四湖在地最受歡迎的3道蝦乾風味菜，也最能吃出海洋與陽光的精華。

(中國時報)