三峽賽神豬 新手奪冠 三獎0857

三峽祖師廟神豬祭21日登場，人潮將廟埕擠爆。 （陳俊雄攝）

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中國時報
／新北報導
特等獎得主張清富和家人在神豬前合影。（陳俊雄攝）

一年一度的清水祖師廟神豬祭，21日上午在新北市三峽地區熱鬧展開，廟方表示，今年包括麵線豬在內共有12頭神豬與會，數量為近10年來之最，盡管天空下著細雨，但仍不減民眾熱情，觀看人潮也是近10多年來最多的一次。

先民在三鶯與桃園大溪屯墾時，常遭野獸及原住民攻擊，才會在歲末年初時殺豬祭山神，後與祖師公正月初六誕辰結合，由在地七股姓（劉姓、大集姓、陳姓、林姓、中庄集姓、李姓、王姓）輪值祭祀，成為今日的神豬祭。

祖師廟表示，今年第二股「大集姓」輪值爐主，共有10頭神豬參賽，其中張清富所飼養的神豬以1487斤獲得特等獎。另外，前代表會主席鄭志宏也敬獻了2頭麵線神豬、羊。

由於今年共有12頭神豬遶境，為近10多年來報名最踴躍的一次，不僅遶境陣頭綿延超過1公里，由於遶境隊伍太長，原本往年在10時前抵達祖師廟廟埕的隊伍，也延遲到10時半才陸續就位。

獲得特等獎的張清富說，他因為感念祖師爺庇佑讓他家庭和諧、工作順利，去年發願要養神豬奉獻給祖師爺，沒想到第一年參賽就抱回特等獎，讓全家人都相當高興。

以一千斤麵線製作出麵線豬的鄭志宏表示，推出麵線豬羊，希望能提倡環保概念。

特殊的是，除了傳統將神豬身上的豬毛修出「特等」、「頭等」等字樣外，由廖仕文等人獲得三獎的神豬，還被特別修出「0857」字樣，引人側目。對此家屬霸氣表示，這是廖仕文的車牌號碼，也是台語諧音的「恁爸有錢」。

(中國時報)

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