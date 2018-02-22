陳金德天道酬勤 陳歐珀感謝輔選

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中國時報
／宜蘭報導

大年初六開工日，宜蘭縣代理縣長陳金德在新春團拜時語帶玄機說，希望天佑宜蘭，讓正派團隊繼續在宜蘭縣政府執政；立委陳歐珀團隊也舉行開工祈福，雖然民進黨3月14日才公布縣長提名人選，但陳歐珀已以縣長參選人自居，強調會全力贏得勝選。

陳金德21日主持縣務會議，提出46條各鄉鎮與各局處規畫、檢討等案，他勉勵縣府團隊，如童玩公園等案必須做若干檢討或調整，不用怕攻擊，「最壞時刻已經過去了。」全力衝刺縣政。

陳金德形容，擔任代理縣長前100天是「驚濤駭浪」，但「我們頂住了。」陳金德尚未表態爭選縣長，但他在新春團拜時說，希望天佑宜蘭，讓正派團隊繼續在宜蘭縣政府執政。這話是否與選舉有關？陳金德僅回應：「天道酬勤。」未多表態。

陳歐珀服務團隊也在初六舉辦新春開工祈福活動，並準備象徵好彩頭的蘿蔔與勤耕基層的芹菜、象徵平安的蘋果等作為供品，希望新的一年宜蘭可以平平安安，風調雨順。

陳歐珀指出，他還特別準備了「飯糰、粽子、蔥、蒜」來代表民進黨在年底選戰中，將會團結包中、充滿勝算，雖然正式提名尚待3月14日黨中央才會正式宣布，但會勤走基層、團結黨內力量打贏年底選戰。

陳歐珀表示，陳金德現在是代理縣長，未來要肩負輔選工作，相信是非常辛苦，感謝陳金德支持他；仍重申，民進黨是對內競爭對外合作，黨內針對高雄、台南、嘉義縣、宜蘭縣等4縣市沒有徵召的選項。

(中國時報)

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