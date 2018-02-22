2018年02月22日 04:10 中國時報 王儷玲

21日我以很沉痛的心情參加「台大自主行動聯盟」捍衛大學自主走上凱道活動，為什麼在大年初六，學校還在放假，我要來參加這個活動？因為我是一個有良知的知識分子，因為我兒子今年考大學，我希望他未來也可以成為一個有良知的知識分子。

教育部不斷拖延台大校長管中閔的任命，這不僅只是台大一所大學校園自主的問題，這是台灣所有大學的校園自主問題，退一步，台灣過去校園民主的努力就付之一炬；退一步，台灣就沒有是非對錯，我們已經到了退無可退的地步了。

台灣的校園民主走過許多艱難時刻，在老蔣的年代，那時大學要抵抗「軍警特」進入校園，許多校長、教授出來保衛校園民主，我們贏了，台灣也贏了。然後，在小蔣的年代，台灣的許多教授與大學生努力爭取校園的言論自由，我們贏了，台灣也贏了。現在小英政府裡的許多高官顯要當年也曾參加過這些聖戰。

很可惜，走過老蔣和小蔣的白色恐怖，今天我們要面對小英政府的「綠色恐怖」。更令人痛心的是，這是在一個掛著「民主進步」名號的政黨全面執政之下。我想問：這算什麼校園民主？選贏了，遂了當權者的心，就叫民主；選輸了，選出來的校長當權者不喜歡或顏色不對，就要鬥臭鬥倒他。民主進步黨，你對得起年輕的自己嗎？回去聽聽劉若英的〈繼續─給15歲的自己〉吧！

大學自主是台灣教育的基石，大學是培養台灣未來公民社會領導人的地方，因此台灣的大學必須要有民主法制、要有是非對錯，如果大學無法自主，就沒有思想自由，就沒有學術自由，台灣就沒有辦法成為一個真正民主法制的國家。所以我們必須捍衛大學自主，只有這樣台灣才會有未來。

請問教育部：兩篇論文，一篇先發表，一篇後發表，先發表的論文如何抄襲後發表的論文？台大校長遴選委員會被迫要回答這個問題，委員會裡有中研院院士、大學校長、教授和企業界菁英。謝謝他們！他們就像面對過去兩蔣政權爭取校園民主的校長與教授們，面對小英政權他們給出「毫無疑義」的答案。

我要告訴我的孩子，這是值得你學習的榜樣。遴選委員會的委員在選校長時各有支持者，但是選舉結束了，大家就尊重選舉結果，這才是民主的精神。更重要的是，面對當權者不合理的挑戰時，要不卑不亢。孩子，你要記得，台大校長遴選委員會的回答是「毫無疑義」。孩子，你要記得，管中閔校長的回答是I AM FINE（我很好）。

我要告訴教育部，你面對的不是一個管中閔，你面對的是成千上萬、像我一樣有良知的知識分子。小英政府，你面對的也不是一個管中閔，你面對的是全台灣的人民，是整個台灣大學自治的歷史。

最後，我要呼籲教育部，面對台灣過去大學自治的歷史，以及台灣現在與未來的知識分子，請不要做錯誤示範，請尊重大學自主。這次我們一定會贏的，台灣一定也會贏的！

（作者為國立政治大學副校長）

(中國時報)