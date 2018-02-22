營造一個「成事」的環境

2018年02月22日 04:10 中國時報 杜英宗

台灣過年休市，但是在休市前，國際市場並不平靜。在過去半個月內，道瓊工業指數已經創下幾次史上前10大的跌幅。雖然企業實質獲利優於預期，跟過去的股災泡沫大為不同，在過年期間，市場也逐步回升、穩定下來，但是國際金融與經濟情勢愈來愈波動，已經成為常態。甚至，過去相對穩定的債券市場，波動度也早已不遜於股市。

由此也不難想像，美國新任聯準會主席鮑威爾施政要兼顧經濟與物價等穩定，將面對重重挑戰，不僅肩上挑著重擔，更需要一個讓他可以「成事」的環境。

為什麼這麼說？在關鍵的時刻，多數人只感受到考驗重重，但其實往往也是最大有可為的時刻。能否有所造就，不僅取決於當事人的智慧與意志，更需要周圍樂觀其成的氣氛與支持，才能讓政策落實，進一步發揮效果。

我想起美國前財政部長桑默斯月初在《金融時報》的專欄寫著，前聯準會主席葉倫在任時，意識到財經環境跟過去的不同，不死守傳統理論對「正常、適當」利率水準的看法，提供了符合環境所需、較低的利率，因此創造了佳績，讓失業率與通膨都比她剛就任時更低、更接近目標，金融體系的資本結構更好且流動性更充裕，企業獲利更好，也更穩定。

美國人民的幸運，不只是有這麼一位央行主席看得透世事，更幸運的是，有成熟的施政環境，一起促成如此美事，也間接造福了全世界。

這也讓我想起一位在外商銀行工作的晚輩的故事。近幾年來，台灣輿論常常出現看壞台灣，或覺得台灣沒有人才、沒有未來的聲音。這個晚輩，因為心繫台灣，想回來台灣，不僅成功說服了公司，將她所轄管、亞太區域中心的業務搬回台灣，在台北運籌帷幄，還在此大幅地開拓與成長，為台灣創造了許多高附加價值的工作機會。

近期，她的業務被另一家外商收購。但她又趁此將其他市場的業務搬到台灣，在這裡大舉徵才。她說，常有人質疑台灣年輕人面對香港、新加坡的同儕時競爭力不夠，但她看到的是，團隊裡的年輕人個個聰明認真，在會議討論或專案中的表現，無論是英文、溝通、提出想法或是執行的能力，都毫不遜色。

在我這一輩的人眼裡，這不只是優秀，更有英文中的can-do spirit，在不被看好的環境中，自己創造「成事」的條件。我相信，在台灣還有很多這樣的年輕人，只要給予他們空間與鼓勵，就會創造新的台灣奇蹟。

這樣的精神，也讓我想起台灣從戰後重建到解嚴、幾十年間的諸多建設，當時的環境、條件都不若今日，但就是靠著政府的can-do spirit與產官學界的眾志成城，用支持取代批評，並且願意各盡其力，堅持與等待，才成就了經濟奇蹟。

我想，如果是在今天的台灣要推動這些建設，一定會遭到許多抗爭，以及名嘴、政客的抨擊，讓研究與討論無法進行，逼官員與政策半途而廢。無論是土地改革、加工出口區的設立，還是十大建設、半導體產業，都很難成功。

換個角度想，也許台灣的官員沒有名嘴或政客們批評的那麼糟糕，台灣的年輕人也很有活力與戰鬥精神。我們缺乏的，是信任專業、願意聽理性討論且共同祝福、各盡一份力、成就關鍵難事的氣度吧!

今天台灣的環境比以前更好，官員和新生代比以前更見多識廣。今天的國際環境也更好，企業持續獲利，電子商務也促成了物價的平穩，增進了人們的經濟福祉，甚至移除了國界與市場的實質地理障礙。尤其，台灣與國際的好環境相乘，我們更看到台灣許多企業在新經濟中，占有一席之地。

在狗年伊始的這篇文章，期待讀者讀到了祝福，也讀到了希望。新的一年，我們一起營造一個能夠成就美事的環境，讓台灣的人、事、物都能一起再提升！（作者為資深企業經理人）

(中國時報)