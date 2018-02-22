蔡總統，讓卡管歹戲落幕吧

2018年02月22日 04:10 中國時報 黎家維

教育部連發7份公文「卡管」，不肯發給台大新校長管中閔聘書，台大師生21日憤而上街爭取大學校園自主。此事引起全國輿論沸騰，但蔡政府從總統、閣揆、教育部長卻各個裝起清高來了，全由教育部一個小小事務官一夫當關，力抗台大與全國輿論，不僅奇怪，更顯得欲蓋彌彰。

教育部人事處長敢扮黑臉，說其背後無人撐腰，恐沒人願意相信。正常來說，如果「卡管」是政治正確而又對的事，在內閣正在打期末分數的當口，教育部長若想爭取留任，一定會奮力出擊。但不僅教育部長如同人間蒸發，連身為台大校友的蔡總統，也僅在抗議活動後，由府方發言人輕描淡寫地說，總統府尊重教育部依法處理，不會有所謂的政治介入。顯然蔡政府是有點心虛。

不過雖自知理虧，但內心又不想讓管中閔上任，於是就出現這種上位者高深莫測，做下屬的既想揣摩上意，又不想成為代罪羔羊的「上下交相賊」戲碼。

歐陽修曾撰翻案文章〈縱囚論〉一文，批評唐太宗釋放死囚返家過節與家人團聚，這些死囚最後均依約回來赴死，於是全被太宗特赦免死的佳話，其實是太宗想博美名，而死囚也知道終會被赦免，「上下交相賊」之下所共同譜寫有違常情的瀰天大謊。

如今這類天真的謊言仍在官場持續上演。行政院長看總統在「卡管」一事上沒表態，自己也不願多談。教育部長看院長都沒立場了，只好採取安全穩當的做法，讓小小事務官出去擋子彈。擋成了，部長也算功勞一件；就算擋不成，還可把問題推給部屬，說不定自己仍能保住官位。

所以主管機關會連番發一些不痛不癢的公文，主要就是部屬揣摩總統不希望管校長上任的「上意」，不做點動作無法交代，但又於法無據，只好一再提出令人傻眼的問題。部長之所以神隱，原因就在他既想討長官歡心，又擔心衝過頭引起更大民怨時，總統會「棄卒保帥」。

所以卡管大戲，關鍵和亂源都在總統的態度。總統蓄意的高深莫測，看似不願伸手干預校園，其實形同放任下屬揣摩上意「拔管」，另方面則預留最後力挺大學自主的轉圜退路。就是這種上下互鬥心機的作法，才會把一件簡單的事搞得如此複雜。

要解決歹戲拖棚，只要小英總統願意直接表態，謗譽一肩扛，一句話就能撥雲見日，教育部也不用絞盡腦汁去想下一道卡也卡不了的「落漆」金牌！

（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)