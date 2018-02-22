別讓美國國會戲弄台灣

2018年02月22日 04:10 中國時報 沈呂巡

美國國會眾議院及參議院外交委員會最近通過《台灣旅行法》，只待參院院會通過及總統簽字即可成為法律。我們反應熱烈，蔡總統的推文及外交部都聲明稱謝，國內評論多認為是一大突破，可全面解禁台美高層互訪，提升雙邊關係，只是對終極是福是禍有不同看法。大陸方面的評論則是全面激烈，以為足以動搖一中政策及三公報，除其官方堅決反對及抗議外，激進媒體更稱之為「摧毀台灣法」。

實際上該法似沒這麼大作用，因為一、它雖名為法律，但少有強制性，首句立法宗旨只稱「鼓勵」（encourage）美台各層級互訪，具體規定處只稱此「應該」（should）為美國政策，而非法律用語之「必為」（shall）。

二、法案稱「准許」（allow）美國各層級官員訪台，但實際上是美行政部門官員自我設限，國會准許並不足以迫使相關官員「必須」訪台。馬政府任內就有美環保署長、國務院商務助卿、特使等訪台，也不用法案批准，現政府任內尚未見指標性高官。

三、另稱「准許台灣高層官員進入（enter）美國…與美國國務院、國防部及其他內閣部會官員會晤」。全條無「訪問」（visit）字樣，且美方與晤者只稱官員而無「高層」，實不對等。過去我高層「進入」美國與晤的何止是一般官員。馬前總統任內共「過境」美國19次，每次會晤州市長、國會議員，接受僑宴等，與正式訪問實無殊。副總統及行政院長也均可過境，副院長已有可訪美的先例，但均無法訪華府。惟本條完全未提華府，故國務院只要派一般官員赴他埠晤我高層即已符合規定。

四、我們閣員訪美，包括訪華府會晤美方對應首長，除了外交、國防兩長，早已不成問題，且可有新聞報導，但現政府任內尚不多見。而對該兩部副首長與軍令系統高層素無禁令，美方且曾主動露出照片，故該法可改善者有限。

五、最後稱「鼓勵」我駐美各處執行業務，包括參與有關眾議員、聯邦、州及地方官員的活動等。此條實無作用，但法案不提排除尚有的若干限制，又只提眾議員而獨漏參院，均不可解。

故而全法在實際上可推促台美關係之處恐甚有限，仍須多賴行政部門之執行，雖可使執行時多一依據，但恐無法強制，行政部門或反會抱怨我拉國會反制它。陸方大為緊張或因不明實情，或故作姿態，我們如果太過興奮，則不啻應了美國學者任雪麗的評論：美國國會「戲弄」了台灣。

現在美國會官網上有關台灣的法案，除了《台灣旅行法》外，還有《台灣安全法》，兩院雖僅各有1、2位議員連署，但內容勁爆，包括重建美艦訪泊高雄及我艦訪美、美台高層軍事交流、定期軍售、我軍參加美軍演習等，且都是用shall。如果《台灣旅行法》的通過已使大陸抓狂，《安全法》若完成立法，陸方更不知要採取什麼行動。大陸迄今在對美國會工作上仍落後我甚多，但其他可報復之處甚廣，包括奪我邦交國或逼我在非邦交國駐處遷址更名等。

故而我們要小心權衡整體得失，及早採取明確立場。10多年前類似的「台灣安全加強法案」，我們立場模稜而行政部門明確反對，結果眾院通過票數341對70，並不好看，在參院竟遭擱置，可為殷鑑。

但《台灣安全法》已提出，包羅廣泛且兩院版本一致，可見此次有備而來，若不續推動或將使人誤以為是我國會外交的挫敗，而大陸自以為是她阻擋成功，是以我們已有騎虎之勢，正如今年南鯤鯓代天府的國運籤「恰是行舟上高灘」，結果恐怕是「用盡心機總未安了」。（作者為前駐美代表）

(中國時報)