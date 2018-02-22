2018年02月22日 04:10 中國時報 林清強

2018台北市長選情隨著新春開工加溫，藍綠選將爭相表態，但至目前為止，顯然都還難以撼動柯文哲順利連任的態勢。

原本北市長選舉最有看頭，也最能創造選舉票房的，莫過於國、民兩黨各推人選，與柯P形成藍、綠、白的「三色演義」。而這次北市長選舉結果更牽動政黨的政治板塊與2020的總統大選，所以具有高度的政治效應。不過，台北城的「三色演義」能否上演，顯然取決於綠營主事者的意志。

無可否認，柯P2014年之所以能順利勝出，除了藍軍對手連勝文未獲多數中間選民認同，綠營全力支持更是重要因素，亦即如果綠營當時袖手旁觀，柯P即使勝選也是驚險過關。

然而，柯P坐上首都市長寶座之後，對於綠營這位「恩人」，似有不盡周到之處，甚至有時還故意做出讓綠營難堪之事，為順利舉辦台北與上海的「雙城論壇」，高聲呼應大陸領導人習近平「兩岸一家親」的論調即是典型之例。因此年餘來，綠營瀰漫自推候選人的聲浪，立委姚文智與前副總統呂秀蓮都表態願意應戰，還有金管會主委顧立雄、行政院發言人徐國勇或文化部長鄭麗君也都曾被點名。綠營內部多份民調也顯示，有7～8成綠營支持者希望民進黨自推人選，顯示綠營對柯P的不耐與不滿。

儘管綠營自推人選的呼聲不斷，但綠營決策當局似乎還在靜觀其變，主要的考慮不外是到底是要阻絕柯P的勝選，還是要借用柯P之力持續壓制國民黨。

柯P會否參選2020大選，這是民進黨最為在意的「大代誌」，日前柯媽雖說蔡英文是恩人，柯P如果連任台北市長不會與蔡「搶」2020大位，但柯媽也說，若是賴清德就不敢「掛保證」，預留了柯P參選2020的伏筆。

柯P連任台北市長後會否直取2020無人說得準，也因而綠營出現先行將其封殺於2018的聲音，因為柯P缺乏政黨奧援，一旦失去北市長光環，只有乖乖回去當醫生的份，否則頂著順利連任首都市長的氣勢，不無可能挾著高人氣直攻總統大位，這一來執政不力的綠營，2020必更加艱困。

或許就因綠、柯恩怨難解，藍軍諸多政治人物都認為機不可失，紛紛出面表態要問鼎台北市長。而由於丁守中、張顯耀與孫大千等有意逐鹿北市的人，皆在2016立委選舉失利，以致有網友質疑「現在是流行選不上立委的就來選台北市長嗎？」

事實上，遍數藍軍最可能擊敗柯P的應屬蔣萬安，可惜他拒戰，也造成目前國民黨群雄並起的混亂局面，將考驗黨主席吳敦義的協調和布局能力。

藍、綠、柯的「三角習題」，最後有無可能變成「三色演義」？柯P能夠以逸待勞嗎？端看綠營如何算計，藍營能否整合，好戲應該還在後頭。（作者為資深媒體人）

(中國時報)