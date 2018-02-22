卡管愈狠 民主進步招牌愈掉漆

2018年02月22日 04:10 中國時報 主筆室

由台大教授發起的自主行動聯盟籌備會21日前往凱達格蘭大道向蔡總統及教育部長潘文忠「拜年」，要求聆聽台大人的怒吼並尊重台大決定。這群秀才不懂得如何造反，謝絕政治人物插花，現場僅約300人到場，擅長群眾動員的民進黨，不會放在眼裡，更不會產生壓力。現場舉目所見「總統新年如意，別讓台大哭泣」、「沒有藉口、沒有延宕，台大需要新校長」、「捍衛自主、大學一起來」、「政治黑手退出校園」等標語與布條卻讓人心震撼。這場農曆年後的第一場抗爭對綠政權的殺傷力將更大於年金改革與一例一休等議題的總和。

這個議題會鬧成今天難看的局面，還真有點讓人意外。畢竟一向以來，民進黨陣營的政治人物都善於政治精算，沒把握的政治議題一般都不會拋出，已經勢不可為的政治操作多半就認賠殺出，很少會拖死狗般把自己搞得這般狼狽。「卡管」的政治操作一旦不成後，就該見好就收了！畢竟在勢頭上，誰都看得出來，這議題再延燒下去，傷得不可能是管中閔，反而會讓他一步步成為悲劇英雄。

這其中最耐人尋味的是教育部，在立法院發動「卡管」不成主動撤案，且在輿論氛圍都已引發負面評議之際，稍有政治判斷力的人都清楚，再鬧下去就會有反挫了，沒想到教育部卻一路持續「卡管」，不論台大校方已再三聲明各項程序皆已完備，所有疑義也都已釐清，教育部還是持續強迫台大必須說明這、澄清那，被外界形容是連下「七道金牌」，部長潘文忠都被評論者形容是「台大黨委書記」了，還是未見有要收手跡象，真的不得不讓人懷疑，這背後是否有一股政治力量，非要拉下管中閔不可？

姑且不論這背後是否真的有所謂的陰謀論，至少目前看來不僅是玩不下去，而且是連蔡英文、賴清德等全都被拖下去了！如今就算真的都與蔡總統、賴院長無關，怕也難洗清，他們都將因此受傷。想也知道，以潘文忠的檔次，何德何能對台大這般強硬？台大人本來就有他們的傲氣與身段，區區教育部要欺壓那些後段學校當然綽綽有餘，要惹台大恐怕就不容易了。講再白一點，教育部或許可在高等教育深耕計畫上大砍台大6成的補助，但硬是要強迫台大換掉他們自己依程序選出的校長，台大人當然不依！

更深一層說，這次「卡管」議題的操作，不僅是連傷了蔡、賴兩人的形象、聲望，更重挫了民進黨一直以來所經營的「政黨形象」。要知道，不論是「學術獨立」、「大學自主」、「政治力量退出校園」等的價值訴求，當年可全都是民進黨或親綠營的人士所力推的，如今這些觀念早已被大家視為理所當然的常識，也沒有人會懷疑，這一切都是民進黨當年所催生下的政治遺產，但如今經此「卡管」一役，民進黨竟自己帶頭成為破壞「學術獨立」、「大學自主」的黑手！

換言之，在未來的台灣高教史，乃至未來台灣大學的歷史紀錄中，都會記錄這個破壞「學術獨立」、「大學自主」事件。重點是它的評價將會比古早的國民黨更負面，昔日的國民黨伸手校園固然令人痛恨，但終究那還是威權年代，如今台灣已全面民主化了，「大學自主」不僅是一個價值倫理，更已形成為一種制度規範。誰也沒想到民進黨僅僅只是因為台大校長當選人為「非我族類」，竟大規模動員行政、立法乃至媒體醜化等種種下三濫手法，擺明了就是要拉管中閔下台，而結果也挺清楚，不論管中閔拉不拉得下來，那些所有「大學自主」在內的理念遺產，自此以後都將與民進黨全面脫鉤了！

不要低估這事件的後續效應，更不要小看這事件對民進黨所造成的傷害。要知道在此之前民進黨的所有作為，不論是承不承認九二共識、清算國民黨黨產、年金改革、一例一休政策等，都可歸咎於政黨立場或政策立場，但這次的「卡管」操作卻是在價值立場上全面自毀長城，連帶先前的介入人民團體的操作，民進黨幾已走到了民主政治的對立面，它一步步走上了自己當年所批判、所抗爭的對象，它也一步步拋棄了自己當年最捍衛的價值與信念，這才是當下民進黨最大的危機！

(中國時報)