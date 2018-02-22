小英做夢都會笑

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中國時報
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2018地方選舉逐漸進入熱潮，大年初六的一天之內，國民黨竟有張顯耀與孫大千2人宣布投入台北市長初選，除了已經宣布的丁守中、鄭麗文，還有正在熱身的台北市議員鍾小平，以及傳聞中的前台北市副市長邱文祥、前內政部長李鴻源及立委李彥秀等都可能參選。難怪有人打趣說，國民黨有意加入台北市長戰局的人選都可以組一支棒球隊了！

這麼多人擠向台北市，看來熱鬧，實則可悲。因為對照其他選區的寥落，特別是桃園和高雄，至今情況仍混沌不明，真是讓人為國民黨感到憂心。

照理來說，出身桃園的孫大千若真有心要擔任百里侯，自然應該選擇桃園市，跑到參選爆炸的台北市究竟有什麼特別的考量？更別說巴著不分區立委不放、卻又以中央棄守等理由力抗參選桃園市長的吳志揚，更是國民黨人怯戰的縮影。

來自高雄的張顯耀也是一樣，不就近選擇家鄉參選，為國民黨好好在南台灣拚一拚，卻選擇當選機率趨近於零的台北市長，除了圖個人的曝光量與知名度，不知還有什麼更正當的理由？

國民黨從2016敗選後就不斷強調「2020要拿回執政權」，講了2年多，整個黨的氣勢卻從當初的同仇敵愾到如今早成了一盤散沙，看不出2020國民黨憑什麼可以拿回執政權。

在中央失去政權，當然要先從地方贏回來！民進黨實行「從地方包圍中央」的大戰略最終證明奏效。因此，對國民黨來說，2018的地方選舉就是練兵、擴大版圖的重要戰役，然而中央提名政策慢半拍，再加上缺乏肯在艱困選區衝鋒陷陣、不管三七二十一就是要選的拚鬥型政治人物，別說收復失土，就連本來應該穩操勝券的選區都已出現不同的危機。

難怪民進黨執政成績再爛也不怕丟了江山，有這樣的最大在野黨，民進黨只怕千秋萬世，夢裡也會笑。

(中國時報)

卡管愈狠 民主進步招牌愈掉漆 一帶多路抗衡一帶一路

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