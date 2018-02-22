小英更軟 兩岸更暖

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中國時報
柳金財

在經過M503航路爭議，傷到自家台商之後，不少台商放話不想參加官方舉辦的台商春節聯誼活動。蔡總統21日親自出席台商春節聯誼會，在提及兩岸政策時，出現了「由硬轉軟」的跡象。

蔡總統在致詞時表示，兩岸關係的未來動向，取決於雙方能否互釋善意，並且能夠良性互動；同時她表明，無論台商有意在對岸轉型升級，或前往新南向國家發展，或回台投資，政府皆願意提供服務；並對花蓮震災的傷亡者及其家屬表達感同身受之意。

比起蔡政府以往高談闊論新南向政策，蔡總統此次顯然更希望吸引台商回台投資，改變傳統蔡政府試圖以南向扭轉西進的刻板印象。雖然她刻意點出，大陸的許多台商正面臨幾十年來最大的挑戰，但也表示，台商若有意在對岸轉型升級，政府同樣願意提供必要的協助和服務。在M503航路爭議導致台商回家難的事件後，蔡英文意圖拉攏台商的心相當明顯。

此次春節致詞中，蔡英文對兩岸關係除強調承諾的善意不變之外，並未再提「絕不屈服壓力」或「力抗中國壓力」之類的說法；也未刻意呼籲台商配合新南向政策，看來身段已趨柔軟。

之前，從花蓮震災到農曆春節，蔡總統持續對大陸當局及對岸民眾表達善意，儘管尚未能說出「兩岸同屬中華民族、同文同種、都是中國人」的說法，或是兩岸一家親、兩岸命運共同體、心靈相契等北京當局的用詞，但相對於執政初期，陸客火燒車事件時的談話顯然較有溫度，似乎有意導正以往不重視「大陸民間社會」觀感的兩岸政策取向。

日前大陸官媒《人民日報》海外網也肯定蔡英文提出春節是兩岸節慶，向大陸朋友恭喜新年的說法，不過這樣的表述雖有政治善意，卻尚未達到兩岸關係解凍的臨界點。

因為只在說法上柔軟，雖可避免刺激大陸民眾的民族主義及民粹主義，但如果未能在兩岸共同的政治基礎「九二共識」上有進一步的說法，充其量只能換取兩岸短暫緩和的氣氛，無助於兩岸官方關係的恢復。換言之，兩岸當局若無基本政治互信以建立共同政治基礎，仍難以化解政治僵局。

從最近蔡總統多次對大陸民眾喊話的做法，顯示蔡英文已經注意到涉及兩岸政策的標的群體是兩岸民眾，必須回歸「兩岸社會本位」的群眾基礎，寄希望於「兩岸人民」，才有可能改變她日益低迷的兩岸政策支持度。這是正確的一小步，希望未來她能持續邁開兩岸善意的大步。

（作者為佛光大學公共事務學系助理教授）

(中國時報)

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