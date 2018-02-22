2018年02月22日 04:10 中國時報 鈕則勳

民進黨的雙北市選戰布局如何安排，現今仍讓人霧裡看花。從目前的選戰態勢來看，小英主席的雙城奇謀，或許就只是北市禮讓柯文哲與新北消費蘇貞昌而已。

在台北市部分，姚文智早已磨刀霍霍，連「祖母綠」呂秀蓮都躍躍欲試，且6成多的民進黨支持者都認為民進黨應推派候選人，但黨中央仍按兵不動；至於新北市，蘇系吳秉叡及英派羅致政的民調支持度都離藍營的侯友宜有頗大差距，所以傳出可能要敦請蘇貞昌老帥親征。而媒體民調顯示，在民進黨參選人中，老蘇確實具領先優勢。

民進黨在台北市的最高戰略指導原則仍是不讓國民黨奪回首都執政權，更不想讓柯P和小英爭總統大位；順此邏輯，在蔣萬安不選後，民進黨不推派自家候選人應戰的可能性極高，「禮讓」是為合理邏輯。

畢竟若提名人選太強，最後將國民黨邊緣化，形成綠白對決，不論柯P險勝或柯P落敗，都會影響小英2020年的總統路。倘民進黨提名的人實力中等，如姚文智，形成三分天下之勢，國民黨可能漁翁得利，違背蔡的戰略指導原則；若提名人選太弱，一則被人看笑話，勢必被譏「打假球」，這種暗助，柯也不會買帳，畢竟最後自然便會「棄綠保柯」。與其提名增加風險，倒不如不提名來和柯P修好，以累積2020年綠白合作的資本，更有利基。

至於新北市，若連電火球都被點名，除了會被認為無牌可打外，更會被視為小英是在消費、甚至糟蹋蘇貞昌，即便蘇和侯友宜對決有勝算，要蘇出戰，獲勝算小英的，敗選蘇自負盈虧，其間濃濃的消費意涵不言可喻。畢竟，能夠釋放出這樣煞有其事的訊息來勸進，當然會被推論是小英的「御意」，要讓蘇俯首稱臣。

其次，雖說當年游錫堃參選新北只以小輸朱立倫收場，未必就代表蘇貞昌也要親上火線，畢竟兩人的政治檔次及能量皆有差別。以游能戰，並列天王的蘇也應為黨拚戰為邏輯，除了是給蘇穿小鞋外，也會被認為有壓低蘇檔次的意圖，畢竟人家20年前就已擔任過台北縣長。

再者2010年小英本也想參選台北市長，卻被蘇貞昌搶先一步，所以小英只能硬著頭皮搶攻新北，這次反轉權力態勢，傳出要蘇參選新北，當然會被認為小英有想報當年仇之意。

針對指標性的雙北市，民進黨目前的布局竟然只有禮讓對手與消費大老；對於南二都初選殺紅眼的亂局，黨中央也睜一隻眼、閉一隻眼，無力控制，這樣消極被動的小英主席比起國民黨的不動明王與初選歹戲，其實高明不到哪裡去。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）

(中國時報)