2018年02月22日 04:10 中國時報 彭懷真

新年期間，我們忙著與熟悉的親友互動，是否撥出一些時間與陌生的人來往呢？試著了解某些未曾來往的人群呢？至少能正眼看看身邊的人吧！

除夕夜的9點半，我到台北車站接人，看到在西三門裡外各式各樣的臉孔、神情、動作、肢體語言，這裡呈現人生百態：拉著漂亮行李箱趕夜車的人；也有帶著破舊大包小包的街友；在昏暗燈光下相互探索的情侶；也有一群群在此聊天的移工；勤奮的商家還招呼顧客、服務人員無法回家享受年夜團圓飯；頂級轎車來來去去，小黃司機在此尋找農曆雞年的最後一筆生意等。每一張臉，都很有趣。每一個人，都像是一本書，都有著豐富的內容。

就像是無數圖書館的難題，欠缺讀者來讀書。現代社會更大的難題不是讀書的人愈來愈少，而是關心在乎人們心境者愈來愈少。大家處處滑手機，對身邊的人毫不在意。眼角瞄過，擦肩而過，甚至聞到對方身上的體味，都無動於衷。我們很少正視陌生人，不在乎偶然相遇，其實人人都是一本書，但根本沒有讀者想要好好翻閱。

過去一年，你看了幾本書？那些在架子上或床頭邊已經累積灰塵的書有被打開翻閱嗎？你去了圖書館走走乃至借閱了嗎？

過去一年，你是否結交了新朋友並與對方多次深談？你是否因為某個活動、某項方案認識了新的工作夥伴而相互了解？你是否因為加入了某個團體組織而主動關心一兩位成員？也許，你總是來去匆匆，也就因此少了與人互動的樂趣。

台北車站是這座城市的重要面貌，與101大樓、故宮、誠品等，都是必須關注的。住在台中的我，每回上台北總是設法多些空檔。台北車站是必經之地，我在此看人，觀察人，發現一些現象。我持續注意街友與移工，首善之都對這些朋友是否友善，他們的臉與總統、院長、市長一樣重要，都代表台北人

相識或陌生的人彷彿是一本又一本的書，你我的眼睛是否毫不在乎或只看封面，還是願意深入閱讀？是只憑外貌就判定，還是注意到對方的內在？是只留意到對方隨身所帶的各種資本主義商品，還是觀察到對方的感覺與需要？

除夕的燈光早已逝去，最近各處有燈會，人們到各處看各式各樣的花燈。在欣賞燈飾之餘，別忘了更有趣的是人。花燈再燦爛耀眼，不過如精美的廣告文宣品；人則有如珍貴的經典，值得仔細了解。（作者為東海大學圖書館館長）

(中國時報)