全球首例 地鳴聲中看見光

2018年02月22日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

「特技，其實是會思考的身體」，擔任國立台灣戲曲學院民俗技藝學系第8屆畢業公演《看見光》藝術總監的陳碧涵強調，不同於刻板印象中認為特技、雜耍只是挑戰身體極限，特技與舞蹈、戲劇、音樂、舞台裝置跨界結合的「新意象特技劇場」，令人驚豔的不只是技巧的「驚悚」，而是反思與概念的「精采」。

畢業公演傳達人生價值

16名背景各異，從小五即入學的科班生到曾涉獵音樂、舞蹈、戲劇領域而精挑入學的畢業生，陳碧涵指出，一開始這些學生是從電影《賽德克．巴萊》的犧牲精神為發想，而後定調出《看見光》所要傳達的思考：人的一生，如何以有形的肉體，活出無限的價值。在〈序〉與〈終〉喬段中更是由擔任編排指導的知名舞者李國治，全球首例將地殼鳴動聲與表演藝術結合。

大地之聲貫穿生與死

以中研院地球科學研究所林正洪團隊歷時十餘年所蒐集的地震波及大地之聲作為貫穿《看見光》的創發概念，陳碧涵指出，人們對地震的理解仍以恐懼無助居多，結合地鳴聲進行世界首演，也是學子們身為藝術公共化的一分子，對環境共好的提問與反思。

孫正學編創的〈消逝〉，以舞蹈肢體，集體在場上跑圓場的意象，叩問分離與死亡。陳宥任編創的〈薪盡火傳〉以特技中的「大武術」，在雙人、群體的互動中講述「繁衍」，並以群體的爬行，畫面的擁擠、凌亂，呼應著地殼運動的擠壓、凝結；梁華宇編創的〈永生〉，以特技中高空項目的「綢吊」喻意臍帶，並展現生死循環。

作品亦可見年輕創作者的迷茫與生命力，石竣綺以〈度慾〉展現人面對慾望的反應，以雜耍中的彈球象徵著慾望，不同顏色、數量的彈球與裝置和人產生互動，讓人思考在慾望前的迷亂、害怕與恐懼；孫正學的〈向陽〉則是年輕身體展現力量與速度之作，人生，仍不免挑戰極限。

力與美挑戰身體極限

《看見光》將於3月2日至4日，於台灣戲曲學院木柵校區演藝中心演出。陳碧涵指出，相較其他藝術，特技尤其需要快速而精準的調整與變化，新意象特技劇場對這些學子而言亦是粹煉，在〈終〉章，學生們放下分別心，以最純粹的裸身面對自己與觀眾，宛如洗禮般的歷程，陳碧涵說：「從看見光，到他們就是光。」

(中國時報)