東山彰良台灣故事獲讀賣文學獎

日本文學大獎直木獎得主、旅日台裔作家東山彰良以小說《我殺掉的人與殺掉我的人》（暫譯）奪得第69屆讀賣文學獎，21日在東京出席頒獎典禮。（本報資料照片）

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中國時報
／東京21日電

日本文學大獎直木獎得主、旅日台裔作家東山彰良（本名王震緒）以小說《我殺掉的人與殺掉我的人》（暫譯）奪得第69屆讀賣文學獎，21日在東京出席頒獎典禮。他表示，得獎減輕了出書的壓力，這部小說可望年底在台灣推出中文版。

繼直木獎的作品《流》之後，東山再次以描寫台灣的故事獲獎。《我殺掉的人與殺掉我的人》是描寫1980年代生長在台北的4名少年，因1984年暑假發生的事件改變了他們的人生。

東山獲獎後表示，在日本及台灣讀者心目中，芥川獎可能是日本第一文學獎，可是很多作家認為，讀賣文學獎才是日本第一文學獎。

他也透露，在日本寫小說其實很辛苦，得獎會讓心理壓力減少一些，由於自己的書不是很暢銷，得了這個獎之後，出版社可能比較好說服編輯來出這本書，也減少了許多心理壓力。

針對得獎是否會對寫作造成影響之提問，東山表示，自己沒有為了文學獎而寫小說，所以得到這個獎，對他來說也很意外，不會因為得了這個獎，影響他的寫作風格。

駐日代表謝長廷、駐日代表處台灣文化中心主任朱文清等人20日也到場祝賀。謝長廷表示，讀賣文學獎已進入第69屆，過去得主包括大家熟悉的日本作家司馬遼太郎、三島由紀夫、村上春樹等，所以東山彰良能獲獎很不簡單。

謝長廷還表示，東山的作品以台灣為背景，讓人感覺很親切，也可讓更多日本民眾不知不覺地了解台灣。

(中國時報)

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