李小平幫蘆竹湳打造藝術表情

2018年02月22日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

年前剛在巴黎忙完大陸崑曲演員張軍的新戲，國家文藝獎得主李小平回到台灣依舊馬不停蹄，不過這次他不玩大劇場，而是走進苗栗頭份蘆竹湳社區，統整視覺藝術、表演藝術與社區廟會慶典，用藝術為苗栗蘆竹湳好采頭藝術季加分。

位於苗栗縣頭份市的蘆竹湳，是頭份少見的閩南村，至今已有300年歷史，1968年起，因為社區範圍被劃為工業區而限建，竟意外保存了近50座閩南聚落的三合院，當地社區舉辦蘆竹湳好采頭藝術季，今年進入第5年。

大劇院做慣了，李小平總是發號司令的那一位，但是這一次，李小平有了截然不同的做法。勘查蘆竹湳幾次，李小平發現這裡雖然是一個純樸的小村，「純樸但有行動力，社區居民意識非常凝聚，這很讓人感動。」

李小平說，蘆竹湳好采頭藝術季今年進入第5屆，他第一次加入，「這是一個正在建立傳統的聚落，我的角色只是讓舞台表演或公共藝術進駐增添蘆竹湳亮點，但這些都不是主角，蘆竹湳的村民才是主角。」

每逢元宵，蘆竹湳社區都會有信仰中心玄天上帝的祈福遶境，還會將白蘿蔔挖空做成蘿蔔燈，代表好采頭。李小平說，社區讓他感動的是，「這裡既想要把自己的生活透過活動分享出來，但又不想太被觀光化，所以我們一起定了調，這是一個回到根的活動。」李小平說，這裡正在建立傳統，但多年來這裡默默耕耘，已經開始有了自己蘆竹湳的鄉土表情。

2018蘆竹湳好采頭藝術季由李小平擔任總導演、藝術家曲德益為視覺總監，協同游文富、林書楷、眼蟲計畫、陳世政等6組藝術家團隊，為社區打造12件藝術作品。藝術季自即日起到5月底展出。3月2日元宵節當天，除了邀請朱宗慶打擊樂團和後龍國小扯鈴隊同台演出外，蘆竹湳社區也將化身為大型舞台，讓民眾近距離感受百年歷史古厝群之美。

(中國時報)