離婚洪榮宏 盼親子關係修復！兒女原諒爸爸 陳施羽曝始末

洪榮宏前妻陳施羽將出新書，分享當時婚姻面臨到困境、失婚的心境。

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中國時報

陳施羽和洪榮宏離婚3年多，她獨力撫養3個兒女，她在即將推出的新書中談到「關係的修復」，透露2013年洪榮宏爆出外遇消息，她看新聞才得知，2人長期分隔兩地，事情的真相並沒講清楚，兩人2014年離婚，她帶著小孩從加拿大回台，盼孩子和洪重新修復親子關係，「我帶孩子們回台定居，為了讓孩子可以常常和爸爸相處，也為了製造他們和好的機會。」

陳施羽透露剛回台時，小孩與洪榮宏長達2年沒見，第1次碰面「很尷尬」。她告訴孩子，只要常常見面，尷尬就會不見，所以繼續安排孩子們與洪榮宏見面。但是半年過去，表面的互動與客套，並沒有為他們的關係帶來修復，過去的傷害所造成的疙瘩仍然存在。

直到2015年的夏天，她讓孩子們參加為期4天的青年營會中，他們被聖經的話所提醒，也同時被聖經的話安慰。於是3個孩子當下決定，「要原諒曾經離他們而去的爸爸，不再生他的氣了。」她表示這些年來，孩子因為饒恕爸爸，並藉著一次又一次的相聚，彼此心頭的疙瘩沒了，孩子也體會到自己所做的關鍵性決定，對他們及父親一生的影響有多深遠。

寫完書籌備婚禮

如今洪榮宏和張瀞云再婚，陳施羽則與任職外商公司的男友甜蜜交往中，男友先前求婚成功，還在大年初一向她的爸媽拜年，包紅包給她的爸媽、3個兒女。至於兩人婚禮進度，她表示目前仍忙寫新書，預計3月中截稿，便能專心籌備。屆時是否會邀洪榮宏出席婚宴，她則說：「還不知道耶，因為我跟我男朋友都還沒討論，賓客名單都還不確定。」

(中國時報)

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