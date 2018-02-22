吳慷仁 否認戀上邵雨薇

吳慷仁（右）與邵雨薇假戲真做爆戀情。（資料照片）

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中國時報
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吳慷仁被拍到與邵雨薇一起逛大街、買鞋，結束後還送她回家，雙方互動像熱戀中情侶，對此兩人均否認，只認是好朋友吃飯而已，吳慷仁回應：「沒有在一起！」至於有無可能跟邵雨薇發展成戀情？他沒把話說死，表示「就是好朋友」。

吳慷仁與鍾瑶去年底傳分手，昨遭爆出「慷薇戀」，他表示，與邵雨薇從《極品絕配》殺青就沒碰過面，一直到今年初到片場探班，「吃完飯、逛街、送她回家，沒想到被寫成這樣！」看到報導後他也傳簡訊給邵雨薇說「抱歉」！他說，自己生活戀情都沒有要刻意張揚，「朋友互相關心，一起吃飯，外界不需要特別去想。」

邵雨薇經紀人透露，2人前年合拍《我的禮物》就認識，去年初《極品》再度合作，拍戲期間曾傳出互看不對眼，對於「慷薇戀」她認為，兩人應該就是「朋友約吃飯、逛街而已」。

鍾瑶開工沒受影響

吳慷仁「前女友」鍾瑶昨第一天開工，也透過經紀人表示：「心情很好不會受影響！」經紀人說，她是個很正面思考的女生，剛分手時還會開玩笑說：「三立偶像劇女主角都是他（吳慷仁）的前女友。」吳慷仁去年9月底提分手時，「說與她個性不合，又說身心靈都沒法符合他的需求。」抱怨女方從不跟他討論劇本，今看到他劈腿對象是邵雨薇，終於明白鍾為何「被分手」，經紀人表示：「他演戲都比鍾瑶厲害能給啥建議！不愛就不愛，也不需要找那麼多藉口來展現自己很有紳士風度。」

而張立昂去年底與邵雨薇分手後，一度傳出失聯，他的經紀人透露，張立昂去年底開始閉關寫歌，目前人正在國外度假，他下周將返台投入電視電影《噬膽72》拍攝，對於「慷薇戀」，經紀人僅以「藝人私生活公司比較少看到」來回應。

(中國時報)

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