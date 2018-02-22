老蕭包場《花甲》回報盧廣仲

蕭敬騰（左）和盧廣仲感情好，同晉升為影、歌雙棲明星。

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中國時報
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由瞿友寧執導，盧廣仲主演的賀歲片《花甲大人轉男孩》上映12天，全台票房衝破7000萬，為賀歲華語片總票房冠軍，21日初六開工，與瞿友寧、盧廣仲私交甚篤的蕭敬騰（老蕭）也自掏腰包，包場電影犒賞公司同仁與歌迷。映後主角盧廣仲驚喜現身，兩位人氣歌手相見歡！

電影團隊過年前在台北年貨大街踩街宣傳時，盧廣仲被熱情民眾誤認成老蕭，他順勢幫好兄弟打歌，並呼籲包場，沒想到老蕭聞訊立馬安排，被問及彼此最相像的地方，盧說：「應該是笑容可掬吧！」蕭也笑答：「我們都有一顆善良的心。」

盼共唱主題曲

這是兩人第一次一起看電影，盧廣仲表示：「我們作息時間不同，平時僅能靠簡訊聯繫，謝謝《花甲》電影讓我們團圓了。」老蕭2011年就晉升電影咖，面對電影前輩，盧請教他點評演技，老蕭讚：「我最喜歡『飛龍在天』的橋段，而且我看電影常常會『斷』，但看《花甲》不會。」盧隨即妙問：「哪裡斷？」兩人拌嘴逗趣十足。

談到對電影主題曲〈幾分之幾〉的感想，老蕭許願：「希望有機會可以跟盧廣仲一起表演這首歌。」盧搞笑回：「能夠得到音樂導師這樣的講評，覺得很榮幸。」

促成兩人這場「花甲電影約會」的另一大推手是瞿友寧，瞿透露與兩人淵源很深，看到他們的演藝成績亮眼，說學逗唱更具偶像魅力，令他欣慰。

曾國城昨晚也到場支持《花甲》，他說：「這是一部走心的電影，我特別喜歡盧廣仲跟電話對哭的那一場，情緒很勾人。」電影全台熱映中。

(中國時報)

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