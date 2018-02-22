陶喆狗年衝刺拚豬寶寶

2018年02月22日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

陶喆 （David）出道21年，從小在美國長大的他，將首度在美國、加拿大開唱，今前往美國準備24日在美國凱撒皇宮、3月2日多倫多、3月5日溫哥華舉辦「陶喆2018初心演唱會 I Love You Live」，為期近3周的巡演，老婆Penny也會愛相隨陪同，媽媽陶王復蓉也親臨美國場，替愛兒支持。

談到新年新希望，他表示今年會發單曲、專輯，至於生子進度，他透露：「希望Penny今年可以懷孕，但不用一定要生狗寶寶。」並打趣說：「我生肖屬雞，如果是狗寶寶，家裡會雞飛狗跳。」

陶氏宗親齊捧場

首次赴美、加開唱，他相當興奮，也換了新造型，原本留著長劉海的他，改以短髮現身，他說：「這是個祕密任務，因為頭髮愈留愈長，自己也不容易整理，又有自然鬈，某天就臨時起意，沒有跟任何人說就自己跑去剪頭髮。」他剛出道時自認臉型有嬰兒肥，發完《I’m O.K》專輯後就留長頭髮，這次再度嘗試短髮，被歌迷稱讚瞬間回春20歲。

他的家族成員「陶氏宗親們」，將從舊金山、洛杉磯、拉丁美洲等地飛去看他演出，他說：「我90％的親戚都是ABC，幾乎沒有人知道我是誰、也沒看過我的表演，但大家都自掏腰包來看我！」還自嘲親戚會帶小孩去，但小孩可能會問：「Uncle David是誰？」

(中國時報)