《當愛不見了》 名導揭童年痛

2018年02月22日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

安德烈薩金塞夫用自身的童年故事拍成電影。（海鵬提供）

入圍今年奧斯卡最佳外語片的俄國電影《當愛不見了》，透過一對失和夫妻點出俄國當前家庭功能失溫的現象。其中一幕小孩偷聽到父母爭吵離婚、躲在門後痛哭卻不敢出聲的畫面，源自導演安德烈薩金塞夫（Andrey Zvyagintsev）親身殘酷經歷。

薩金塞夫5歲時父母離異，他跟母親同住，從此沒見過父親。父親在他成長中缺席的傷痛至今依舊，但他對人生還是寄予厚望。他刻意在電影中安排上百位義搜人員協尋孩子的橋段，期望社會的正向善良，能為成長在破碎家庭的孩子帶來希望。

俄職場排擠失婚者

薩金塞夫透過電影反映當前家庭功能失溫現象，大爆俄國職場潛規則，將大企業排擠離婚員工的文化搬上檯面，逼得離婚夫妻只得假扮恩愛。本身再婚並育有一子的他，藉該片側寫俄國在經濟起飛下、每年卻高達1萬8000名兒童失蹤，在家庭劇的衝突之外，拋出無限情感漣漪。

故事敘述珍亞與波里斯結婚多年，經濟優渥但愛情早已經蕩然無存。珍亞在富商身上找到了第二春，波里斯也在外面有個大腹便便的年輕女友。兩人恨不得早日分手，展開人生新頁。

但這時，年僅12歲的兒子艾力西突然失蹤，警方及社工展開追尋，使他們也不得不暫時放下新歡，開始尋找失蹤的「愛子」。電影明（23日）在台上映。

(中國時報)