劉奕兒手繪陽光小年獸

2018年02月22日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

劉奕兒畫年獸卡片，將送給粉絲作為禮物。（粘耿豪攝）

劉奕兒的名字本身就充滿「年味」，因為念起來就像英文的「年」（Year），她也將粉絲暱稱為「小年獸」，今年發揮畫功將小年獸「具體化」，以向日葵畫成年獸頭，再接上傳統中國龍的身軀，逗趣中不失過年氣氛，她還將牠命名為「陽光小年獸」，和她的陽光形象不謀而合。特別的是，最後她在年獸旁畫了一坨「大便」，她細心表示，「希望粉絲心裡有任何垃圾，都可以向我傾訴。」

劉奕兒今年因電視劇《浮士德的微笑》、電影《報告老師！怪怪怪怪物！》獲得矚目，也迅速累積粉絲，她表示有許多影迷會透過臉書向她吐苦水，她除了打氣，也會把自己的生活低潮分享在臉書，相互鼓勵，她還暱稱他們為「停車格」、「加油站」和「行動電源」，用可愛稱呼讓粉絲感受到滿滿的暖意。

學素描2年成嗜好

畢竟是首次繪製粉絲形象，劉奕兒花了不少時間構思，不過一動起筆來相當迅速，「小時候最喜歡的課就是畫畫、美術和體育課，都不是正科。」但因她家教嚴格，被規定學術科目要念好才能夠從事課外活動，所以她在班上是筆記王，還會努力考前10名，「才能去看棒球賽，都是為了看陳金鋒和上素描課。」

雖只學過素描2年，劉奕兒將繪畫當做打發時間的興趣，小時候愛在國文課本塗鴉，「老師說我屁股有蟲，常坐不住，但畫畫就可以坐好幾個小時。」至今仍常隨手拿起餐巾紙就開始作畫，以前還會在隨身日記本上創作，後忙於拍戲時只能作罷，「因為擔心一開始畫就停不下手。」

抱抱龍親親龍逐夢

另外2張卡片，劉奕兒都以「恐龍」形象作為年獸並繪製賀年卡，她一邊解釋，一邊意外透露「嗜好」：「大家有看過《數碼寶貝》嗎？裡面的亞古獸可以進化成『暴龍獸』！」她表示小時夢想成為考古學家，因此研究過各種恐龍的外型，果然快筆畫出Q版暴龍和雷龍，3分鐘就完成一隻。

劉奕兒也認真思考兩隻「年獸」的名稱，絞盡腦汁後終於將牠們取名為「抱抱龍」和「親親龍」：「希望2018年和粉絲相親相愛！」最後更向影迷呼籲：「不要放棄追逐自己夢想，然後我們會繼續加油！」想要獲得劉奕兒親筆繪製卡片的粉絲們，務必關注「中時娛樂」臉書動態！

(中國時報)