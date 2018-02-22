林彥君踩鐵馬走春免塞車

2018年02月22日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

林彥君（151）父母離異多年，孝順的她每逢除夕吃年夜飯都得兩頭跑，「不是先去爸爸家，就是先去媽媽家。」這樣的狀況就連出國也一樣，接連兩年分別帶爸、媽去日本玩，今年原訂計畫與弟弟到紐西蘭過年，卻因阿嬤因身體不適，讓她暫緩出國計畫。

林彥君透露阿嬤已97歲，年前才開完刀，為了多陪陪老人家，與弟弟在三芝阿嬤家過年，還利用年節期間騎單車趴趴走。她說，自己騎車資歷雖才1年多，但可是十足的單車狂熱者，「尤其平常想騎車都得先問過公司有沒有安排工作，過年期間不用跑通告、主持節目，當然要把握這機會，揪弟弟與朋友一起騎單車去走春。」

為二度環島練體力

她回憶小時候過年跟家人開車全省走透透，「陽明山賞櫻、九族文化村賞梅或是北海岸吃吃喝喝，其實都滿有趣。」但每年出遊最恐怖就是一路塞到景點，下車稍作休息後又得一路塞回家，讓她覺得有些掃興。

自從迷上騎單車的樂趣後，她發現騎單車除了環保，也不需塞在龐大的車陣中，「想走就走、想停多久就多久！」移動時真的很方便。她透露自己曾為了騎車，清晨4點與朋友租了一台遊覽車到嘉義梅山，「再騎單車征服36個彎的蜿蜒山路，騎完車後一群人變成『進香團』團員，在市區逛老街、吃吃喝喝結束再回台北，真的很有趣！」

今年她計畫單車路線是新店、內湖山區，「除了空氣非常好，沿途車少路況也沒太差，是很適合單車族騎車的路段。」。

林彥君表示，過年騎車走春還有一個目的，就是要「鍛練體力」！因為去年11月她完成人生第一次單車環島計畫，讓她意猶未盡，所以她決定今年年底二度挑戰單車環島計畫，此行除了自己，弟弟也將與她一起挑戰，「所以現在就要開始練習，以免屆時自己體力會跟不上車隊！」

(中國時報)