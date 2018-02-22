春酒登場神旺祭73折優惠

2018年02月22日 04:10 中國時報 徐力剛 報導

台北神旺飯店「旺福連年」春酒專案優惠利多，成為許多公司行號新選擇。（台北神旺飯店提供）

日勝生加賀屋以傳統日式會席料理饗客。（日勝生加賀屋提供）

農曆年後春酒緊接登場，各大飯店即日起開跑推出各式促銷方案，台北晶華酒店部分專案祭83折優惠價，台北神旺飯店甚至下殺73折，最為優惠。

台北神旺飯店「旺福連年」春酒專案，伯品廊西餐廳自助吧提供冷盤、小農蔬食、熱鍋料理、現切肉類、炸物等料理，餐後品嘗甜點與冰淇淋，午餐每位838元+10％起，5人同行1人免費，等同約73折優惠。

潮品集中餐廳桌菜每桌10人售價1萬800元+10％起，但至少訂席3桌，訂5桌以上果汁無限暢飲，並可選擇卡拉OK歡唱或XBOX 360 Kinect體感遊戲免費玩。台北神旺飯店指出，今年春酒訂席已達9成，主因為優惠多元且訂席門檻從去年5桌降為今年3桌，成為新選擇。

晶華酒店栢麗廳春酒方案，50人起折扣最低可至83折優惠，午餐（周一至周五）每位1000元（原價1090元+10％）；晚餐（周一至周四）每位1200元（原價1290元+10％）；周日晚餐每位1300元（原價1390元+10％）。

加賀屋8人行送泡湯券

想有不一樣的春酒體驗，可選擇日勝生加賀屋，8人同行，在榻榻米宴會廳中品嘗精緻會席料理，搭配清酒、果汁無限暢飲，每人2800元+10％，每人還可獲得大眾湯平假日5折券乙張（大眾湯平日1200元、假日1500元）。

君悅酒店「宴會廳」春酒起桌價2萬1800元+10％起（每桌12人，限周一至周四；周五至周日起桌價為2萬3800元），含飲料無限暢飲及紅酒2瓶。另依桌數贈送餐券或住宿券，6桌以上送凱菲屋或彩日本料理雙人餐券乙張（市價3250元）；15桌以上送凱菲屋與彩日本料理雙人餐券各乙張（市價6300元）。

君品滿10桌送抵用券

君品酒店「君臨品春」春酒專案，提供精緻、豪華、滿漢筵席3種，每桌1萬8800元+10％起，訂滿10桌即贈餐飲抵用券2張（市價2000元，限下次使用），以此類推最高30桌為限。

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(中國時報)