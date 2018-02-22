2018年02月22日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

梅姨飾演華盛頓郵報發行人凱薩琳葛拉漢，服裝的演化透露她的心路歷程。（取材自電影劇照）

凱薩琳葛拉漢決定揭露「五角大廈文件」的關鍵時刻，身穿罩衫禮服，猶如充滿母性與正義的希臘女神。（取材自電影劇照）

梅姨飾演的凱薩琳葛拉漢改穿色彩鮮豔的服裝，開始有了自信與個性。（取材自電影劇照）

凱薩琳過去常穿美國服裝品牌Halston，2018秋冬系列仍有類似她愛的簡約帥氣褲裝。（東方IC）

凱薩琳愛穿Oscar de la Renta，品牌雖已由新設計師接手，但2018春夏系列有色調明亮的類似款。（美聯社）

史蒂芬史匹柏執導的新片《郵報：密戰》（The Post）本周在台上映，梅莉史翠普飾演華盛頓郵報發行人凱薩琳葛拉漢，因丈夫不幸去世被迫接下郵報，當中凱薩琳服裝演化，更是精采呈現名媛蛻變成報業女強人的過程。

服裝色彩展現自我個性

凱薩琳在電影一開始時極度缺乏自信，會議上猶如無聲的隱形人，連面對湯姆漢克飾演、恃才傲慢的資深編輯班布萊德利，也是畏縮怯弱，總是欲言又止、囁囁嚅嚅；當時的她身穿灰色系套裝，置身在男性世界中，是安全、不顯眼的顏色，看得出她試圖融入其中，但又不得其門而入。

但隨劇情舖陳，凱薩琳造型有了改變，當她在晚宴上決定要冒著報社倒閉的風險揭露「五角大廈文件」時，電影的設計師Ann Roth讓梅姨穿上一襲罩袍式禮服，猶如充滿母性光輝與正義感的希臘女神，隨後她換穿結蝶領的花襯衫、印花絲綢連身洋裝，在男性世界中更顯得耀眼，這時凱薩琳葛拉漢的服裝才有了色彩，也有了自信與個性。

透過美感品味喚醒自覺

根據凱薩琳自傳，她雖不懂時尚，但與美國服裝品牌Halston合作多年，經常穿該品牌的訂製服裝，並聽取當時美國《VOGUE》總編輯Diana Vreeland建議，透過獨特的美感品味，形塑經濟獨立自主、事業有成的形象，如Oscar de la Renta、Bill Blass都是她的愛牌，證明了服尚的力量不容小覷，服裝可以武裝女人，並喚醒女人的自覺。

(中國時報)