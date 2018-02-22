梅姨蛻變郵報女強人

凱薩琳葛拉漢在會議中身穿安全不顯眼的灰色套裝，象徵她缺乏自信、急於融入男性世界。（取材自電影劇照）

友善列印
中國時報
報導
梅姨飾演華盛頓郵報發行人凱薩琳葛拉漢，服裝的演化透露她的心路歷程。（取材自電影劇照）
凱薩琳葛拉漢決定揭露「五角大廈文件」的關鍵時刻，身穿罩衫禮服，猶如充滿母性與正義的希臘女神。（取材自電影劇照）
梅姨飾演的凱薩琳葛拉漢改穿色彩鮮豔的服裝，開始有了自信與個性。（取材自電影劇照）
凱薩琳過去常穿美國服裝品牌Halston，2018秋冬系列仍有類似她愛的簡約帥氣褲裝。（東方IC）
凱薩琳愛穿Oscar de la Renta，品牌雖已由新設計師接手，但2018春夏系列有色調明亮的類似款。（美聯社）

史蒂芬史匹柏執導的新片《郵報：密戰》（The Post）本周在台上映，梅莉史翠普飾演華盛頓郵報發行人凱薩琳葛拉漢，因丈夫不幸去世被迫接下郵報，當中凱薩琳服裝演化，更是精采呈現名媛蛻變成報業女強人的過程。

服裝色彩展現自我個性

凱薩琳在電影一開始時極度缺乏自信，會議上猶如無聲的隱形人，連面對湯姆漢克飾演、恃才傲慢的資深編輯班布萊德利，也是畏縮怯弱，總是欲言又止、囁囁嚅嚅；當時的她身穿灰色系套裝，置身在男性世界中，是安全、不顯眼的顏色，看得出她試圖融入其中，但又不得其門而入。

但隨劇情舖陳，凱薩琳造型有了改變，當她在晚宴上決定要冒著報社倒閉的風險揭露「五角大廈文件」時，電影的設計師Ann Roth讓梅姨穿上一襲罩袍式禮服，猶如充滿母性光輝與正義感的希臘女神，隨後她換穿結蝶領的花襯衫、印花絲綢連身洋裝，在男性世界中更顯得耀眼，這時凱薩琳葛拉漢的服裝才有了色彩，也有了自信與個性。

透過美感品味喚醒自覺

根據凱薩琳自傳，她雖不懂時尚，但與美國服裝品牌Halston合作多年，經常穿該品牌的訂製服裝，並聽取當時美國《VOGUE》總編輯Diana Vreeland建議，透過獨特的美感品味，形塑經濟獨立自主、事業有成的形象，如Oscar de la Renta、Bill Blass都是她的愛牌，證明了服尚的力量不容小覷，服裝可以武裝女人，並喚醒女人的自覺。

(中國時報)

MONCLER米蘭秀　揭開羽絨新篇章

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。