汽車寵物用品 滿足毛孩需求

2018年02月22日 04:10 中國時報 陳大任 報導

VOLVO行李廂分隔裝置，包括鋼製保護柵板、縱向分隔裝置、寵物門及貨物軟墊，可區分裝運寵物及髒污的靴子、衣物，或是行李，連工帶料5萬1619元。（VOLVO提供）

BMW休閒寵物碗，可拆開便於清洗的不鏽鋼進料碗，底座是橡膠底面，相當穩固，售價3080元。（BMW提供）

LUXGEN U5的後窗雨刷變成狗狗尾巴，令人莞薾。（納智捷提供）

LUXGEN U5特別為家中有毛小孩的車主，打造出專屬車主與毛小孩的用車。（納智捷提供）

LUXGEN U5的儀表飾板上也可做腳印裝飾。（納智捷提供）

賓士原廠寵物座套，可保護汽車內部免受污染，不使用時將折疊收納，售價3萬2400日圓，約8800台幣。（取自Mercedes-Benz日本官網）

賓士原廠寵物手推車，容易折疊收納，小型犬專用售價4萬8600日圓、約1萬3200台幣。（取自Mercedes-Benz日本官網）

賓士原廠寵物提袋及ISOFIX安全底座，提袋售價3萬2400日圓，約8800台幣；安全底座售價2萬1600日圓，約5880台幣。（取自Mercedes-Benz日本官網）

SUBARU「書呆子造型」趣味嘴套，適合去獸醫或美容店使用，售價1049元。（取自SUBARU官網）

SUBARU訓練用項圈，雙項圈保持貼緊在寵物耳後，讓飼主也可以成為專業訓狗師，售價2571元。（取自SUBARU官網）

TOYOTA寵物外出折疊碗，特殊可折疊設計，骨頭造型登山扣一式，方便攜帶，售價430元。（和泰提供）

TOYOTA寵物車用保潔墊，亦可朝下組合成座椅護套， 避免刮傷皮椅或毛髮散落車中，售價1000元。（和泰提供）

TOYOTA寵物清道夫隨手夾，操作簡單、輕鬆，夾取不沾手，售價480元。（和泰提供）

LUXGEN U5車內抱枕也可印上狗狗的圖案。（納智捷提供）

狗貓寵物與飼主關係親密，幾乎就像家人一樣，外出旅遊也想帶著毛小孩同行，不過車內空間小，加上車輛移動時也有安全考量，車內皮椅、地毯也禁不起爪子破壞，車用寵物配件用料與品質變得非常重要，看好這股商機，車廠不僅推出車輛專用配件，也推出有品牌logo的寵物精品。

納智捷U5 BTO 可客製專車

納智捷在年初2018世界新車大展首度發表寵物系列，業者認為，毛小孩已成為現代家庭重要成員之一，LUXGEN以「由我訂製、訂製由我」的開發理念，特別為毛小孩設計U5 BTO客製化車款，只要加購價1萬元，即可打造專屬車主跟毛小孩的用車。

U5 BTO的特色在於車主可用毛小孩照片打造多種專屬配備，初期僅提供套裝方案，內容包含造型車貼、車內飾板、座椅抱枕、頸枕、12吋螢幕客製桌面、毛小孩專屬音樂等客製化服務，未來將逐步導入LUXGEN全車系，還可加購寵物專用包、寵物專用雨傘等用品。

賓士寵物用品三芒星搶眼

台灣賓士正計畫引進寵物配件與用品，不過Mercedes-Benz日本官網寵物專區特別萌，擺滿繡著三芒星logo圖案的各式寵物用品。台灣賓士表示，原廠特別重視用料及設計，例如一個座位蓋，它可保護汽車內部免受污染、為寵物提供舒適空間，材質也是不會傷害狗狗的；寵物提袋具備與兒童安全椅相同規格的ISOFIX安全底座，可固定於座椅上，提供更佳的固定效果。

SUBARU狗班長品牌有專區

SUBARU與全球知名馴犬專家西薩（Cesar Millan）合作，在品牌官網設立「Cesar Millan精品區」，展示由西薩親自設計的訓練用項圈，還有獨家品牌Funny Muzzle，包括有趣味嘴套、LED鏈條、狗用背包和訓練用項圈等精緻配件，各據點也提供販售服務。

TOYOTA從床到碗都有

和泰汽車首度以TOYOTA品牌開發包括居家使用的睡床、鑽石造型餐碗，並供應外出使用的寵物提籃、車內保潔墊、牽繩、清道夫隨手夾，還有方便收納的折疊碗。另外，毛小孩和人一樣，也有肥胖或消化不良問題，和泰開發寵物慢食碗，外觀為骨頭造型，碗內凹凸設計可讓毛小孩不會狼吞虎嚥，有助防止胃脹氣或反芻的問題。

(中國時報)