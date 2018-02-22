汽車寵物用品 滿足毛孩需求

狗貓寵物與飼主關係親密，幾乎就像家人一樣，外出旅遊也想帶著毛小孩同行，不過車內空間小，加上車輛移動時也有安全考量，車內皮椅、地毯也禁不起爪子破壞，車用寵物配件用料與品質變得非常重要，看好這股商機，車廠不僅推出車輛專用配件，也推出有品牌logo的寵物精品。
納智捷U5 BTO 可客製專車
納智捷在年初2018世界新車大展首度發表寵物系列，業者認為，毛小孩已成為現代家庭重要成員之一，LUXGEN以「由我訂製、訂製由我」的開發理念，特別為毛小孩設計U5 BTO客製化車款，只要加購價1萬元，即可打造專屬車主跟毛小孩的用車。
U5 BTO的特色在於車主可用毛小孩照片打造多種專屬配備，初期僅提供套裝方案，內容包含造型車貼、車內飾板、座椅抱枕、頸枕、12吋螢幕客製桌面、毛小孩專屬音樂等客製化服務，未來將逐步導入LUXGEN全車系，還可加購寵物專用包、寵物專用雨傘等用品。
賓士寵物用品三芒星搶眼
台灣賓士正計畫引進寵物配件與用品，不過Mercedes-Benz日本官網寵物專區特別萌，擺滿繡著三芒星logo圖案的各式寵物用品。台灣賓士表示，原廠特別重視用料及設計，例如一個座位蓋，它可保護汽車內部免受污染、為寵物提供舒適空間，材質也是不會傷害狗狗的；寵物提袋具備與兒童安全椅相同規格的ISOFIX安全底座，可固定於座椅上，提供更佳的固定效果。
SUBARU狗班長品牌有專區
SUBARU與全球知名馴犬專家西薩（Cesar Millan）合作，在品牌官網設立「Cesar Millan精品區」，展示由西薩親自設計的訓練用項圈，還有獨家品牌Funny Muzzle，包括有趣味嘴套、LED鏈條、狗用背包和訓練用項圈等精緻配件，各據點也提供販售服務。
TOYOTA從床到碗都有
和泰汽車首度以TOYOTA品牌開發包括居家使用的睡床、鑽石造型餐碗，並供應外出使用的寵物提籃、車內保潔墊、牽繩、清道夫隨手夾，還有方便收納的折疊碗。另外，毛小孩和人一樣，也有肥胖或消化不良問題，和泰開發寵物慢食碗，外觀為骨頭造型，碗內凹凸設計可讓毛小孩不會狼吞虎嚥，有助防止胃脹氣或反芻的問題。
(中國時報)