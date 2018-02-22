年銷逾2300萬條 超商黃金商機續夯

2018年02月22日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

地瓜擁有良好的排毒效果，深受女性青睞。（瓜瓜園提供）

30歲的青年農友阿群，發現已有愈來愈多年輕人，回鄉投入產業。（瓜瓜園提供）

夯番薯近年推出許多周邊商品，包括地瓜米漿。（全家提供）

夯番薯近年推出許多周邊商品，包括地瓜米漿。（全家提供）

夯番薯近年推出許多周邊商品，包括地瓜米漿。（全家提供）7-11蒸地瓜年銷300萬條以上，也陸續導入乾熱式地瓜機。（7-11提供）

OK今日推出白蘭氏雞精第二件六折會員優惠。（OK提供）

萊爾富至27日止，天地合補美容飲，享單件特價45元。（萊爾富提供）

全家2月28日～3月27日，任選微波主食等主餐，搭配沙拉可省5元，搭配水果再省5元。（全家提供）

瓜瓜園總經理陳金柱，透過高度機械化大量提升產值。（瓜瓜園提供）

超商開工優惠

超商吃地瓜熱潮，近年愈來愈旺。全家便利商店從2007年首度引進番薯以來，10年來帶動黃金商機，光是去年賣出的夯番薯就超越2000萬條，平均1天可賣5萬條，7-11的「蒸地瓜」1年也可賣出300萬條；有業者看好年後輕食商機，強打番薯輕食優惠。

地瓜成熱銷冠軍

全家夯番薯去年超越茶葉蛋，首度占據熱銷冠軍，挹注全年5億業績，全家目前固定與台灣最大的番薯產銷班「瓜瓜園」採購，由於地瓜盛產季在12月至5月，因曾面臨季節產量不均的挑戰，後來雙方研發出「冰烤地瓜」，也就是趁著新鮮地瓜一採收就烤熟，再急速冷凍保存風味，靠著倉儲與調度，才得以在非產季時穩定供應。

而7-11蒸地瓜近6成客群為女性，是與地瓜生產合作社「慶全」合作，採全年契作，提供台農57號品種黃心地瓜，並使用日本技術的保鮮庫專倉，進行溫溼度控制，確保整年供應生鮮地瓜；去年也導入乾熱式地瓜機，提升賣相。

年輕人回鄉投入

而消費者愛吃超商番薯，也創造出了工作機會。瓜瓜園總經理陳金柱就表示，目前在台南擁有約1000公頃的地瓜園，有約30％是供應給全家，採收農友也從30位成長到了100多位，近年不乏年輕人回鄉投入，並靠著高度機械化減少工作流程，才能使人力穩固，「地瓜非常靠天吃飯，寒流來、颱風來最頭痛，夏天的蟲害也是，跟種香蕉的問題類似，只能不斷提升栽培技術。」

30歲年輕農友「阿群」是瓜瓜園的一員，他表示，原是苗栗人的他，當年憑著對地瓜產業的好奇，來到台南新化，一投入地瓜園就是5年，而身邊也不乏比他做更久的年輕人。

阿群說：「農民很辛苦，投入產業後，也對資源抱著更加珍惜的態度，不過現在機械化很方便，人力也相對較輕鬆，環境和團隊素質都有提升，我認為農業『規模化』非常重要，透過大型規模的穩定生產，才能對產業形成正向循環。」

(中國時報)