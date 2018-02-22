2018年02月22日 04:10 中國時報 李清志

1916年建造的不動儲蓄銀行京都分行，1988年改建再利用，成為SACRA大樓。（時報文化提供）

京都有許多老街，這些老街充滿古意與懷舊，成為這座城市最重要的資產，也是觀光客喜愛流連拍照的地方，不過這些老街中，我獨愛三通，每次到京都旅遊總愛住在三通、河源町附近。

三通作為江戶時期東海道的終點，是京都非常重要的街道，同時也是充滿矛盾與衝突的街道。在明治時期近代化的進程中，三通是改變最劇烈的街道，當時整條街原本的京町家被拆毀，興建起一棟棟西洋風格的紅磚造近代建築，包括銀行、證券公司、報社等等，讓京都的三通充滿著歐洲街道的氛圍。

改變劇烈的三通，在當年成為京都最前衛時髦的街道，不過物換星移，半個世紀以後，這些近代建築也成為歷史建築，成為人們覺得應該保存的東西。這樣的轉變實在奇妙！原本是破壞京都老町家建築的新建築，現在反倒成為京都人亟欲保存的歷史建築，感覺十分矛盾與衝突！

三通的近代建築群，之所以讓人們想要加以保存，主要也是因為這些建築設計施工精美細緻，可說是那個年代裡，京都最受矚目的優秀建築，所以現代人會努力希望保存這些建築，並且加以再利用，讓這條街道老建築得已保存，同時也能依舊充滿街道的生氣與活力。

1928摩登時代的建築古董

在三通上，我最喜歡的歷史建築是1928大樓，這棟大樓原為每日新聞社京都分社的建築，由建築師武田五一所設計，這座建築的設計可說是跟得上世界潮流，當年紐約正在建造克萊斯勒大樓與帝國大廈，都是Art Deco風格摩天大樓的經典作品。因為二○年代正是Art Deco風格建築的全盛時期，這種表達機械時代特色的建築風格，與上個世紀古典主義的建築風格完全不同，不再有花花草草的繁複裝飾，而是以幾何簡約線條作為裝飾；黃褐色的外牆，女兒牆拱形花樣與塔樓，帶著中東異國色彩，最上層兩個星型開窗，讓人驚奇！其實那是每日新聞社的標誌。

1928大樓立面正中央的花型陽台，令人不注意它都不行，大門兩側門柱上方有裝飾藝術風格的燈箱，屋頂轉角還有旗杆座，可以傳達天氣預報。這座大樓據說後來被京都建築師若林廣幸買下，重新加以利用，作為藝文空間使用，也有餐廳及酒吧，賦予這座Art Deco建築新的生命。

我最喜歡大樓地下室的Cafe Independants，從貼滿狂野藝術海報的樓梯間走下地下層，猶如進入古老城堡的地窖一般，斑駁古舊的牆面，近乎腐朽鏽蝕的木門與鐵件，充滿著廢墟的頹廢感；夜晚的Cafe Independants充滿酒精與音樂的歡愉，人們躲在這座老建築的地窖，尋求一種歷史感的溫暖慰藉。

舊日榮耀的再現

三通的西洋古典紅磚建築群，有許多是銀行或證券業的建築，因此建築宏偉精緻，十分值得保存；在重新再利用之後，都被賦予新的任務，也有了新的生命與活力。一九一四年建造的日本生命京都三大樓舊館，是由辰野金吾與片岡安所共同設計，外牆使用鑲嵌花崗岩，因此較不具辰野的風格，反倒是偏向片岡先生的喜好，辰野金吾在關西地區的設計建案，多與片岡安建築師合作，在關東地區的設計案，則與葛西萬司合作較多，這座建築在一九八三年改建，只保留街角尖塔及部分建物，其他部分新建，形成一種新舊混合的奇特狀態。

一九一六年建造的不動儲蓄銀行京都分行，在一九八八年改建再利用，改名為SACRA大樓，內部集合了十多家時尚流行行業，地下室的雪月花酒吧也以設計細緻聞名。三通上的中京郵局建於一九○二年，是一座文藝復興式的古典建築，當年也曾陷於是否拆除或保存的矛盾困境，在學界各方的呼籲下，引起日本全國的矚目，最後得以用保存立面、內部整修改造補強的方式保留，並且在後方增建新館。

由辰野金吾、長野宇平治共同設計的日本銀行京都分行（一九○六），是一棟典型的辰野式風格建築，紅磚造西洋建築加上裝飾線條，與日本東京車站、台灣總督府、公賣局建築十分類似，這座建築宏偉典雅，轉角處有塔樓、建築上方有老虎窗，處處都可見到其設計之用心良苦，目前建築被作為京都文化博物館別館使用，經常舉辦展覽或音樂會。

走出三通，可以看到烏丸通對面另一棟辰野式建築──第一銀行京都分行，這棟一九○六年建造的宏偉古典建築，在二○○三年重新整修時，只保留了立面，內部則全部改造，令人遺憾。烏丸通上另一座歷史建築保留案例是二、三○年代的「新風館」，這座建築符合當年現代主義風格的潮流，走簡單流線的外形，原本是京都中央電話局，目前則試圖成為京都流行的發信地。

鳴門鯛魚燒與境咖啡店

三通商店街有一家鯛魚燒專門店，是我認為京都最好吃的鯛魚燒！事實上，離開京都也沒有吃到更好吃的鯛魚燒了。這家鯛魚燒店是用炭火直烤，而且每一隻鯛魚燒都是用單一的鑄鐵模具烤製而成，外皮薄脆、內餡飽滿，有紅豆與甜番薯兩種口味，因為太好吃！我每次到京都，都一定要到三通買一隻鯛魚燒吃吃，才會感到滿足。後來到三通吃鳴門鯛魚燒，成為我到京都一定要進行的重要儀式。

到一座城市，一定要吃一種熟悉的食物，當作是一種儀式，好像吃下了這隻鯛魚燒，就是向京都宣告「我回來了」，同時也喚醒自己的身體，告訴自己我現在是在京都。鳴門鯛魚燒的店鋪，位於三通西洋古典建皿群的前方，每次去三通漫步之前，都要先買一隻鯛魚燒吃吃，好像是買一張門票似地，才得以進入三通這個神奇的國度。

三通有許多名牌時髦店或潮店，幾乎都隱藏在古老的紅磚建築裡，或甚至是隱身於木造的町屋之中，包括知名的Paul Smith或master-piece等都開在三通的老房子裡，讓人十分驚奇！對於這些商家而言，能夠在老房子裡營業，似乎代表著他們是更有品味、更有文化氣質的商家。

我很喜歡去一家祕境咖啡店，就位於一間潮店的內部，事實上，這家潮店master-piece販賣許多流行街頭背包與配件，可是卻開在一棟老舊木造町屋內，老町屋原本還是一家吳服店（一般專賣和服的店不叫和服店，而叫「吳服店（Gofuku-ten）」或「吳服屋（Gofuku-ya）」），你可能以為這樣的衝突感已經很令人吃驚，想不到從店側邊進入，發現潮店後方還有店中店KissaMaster喫茶店。

喫茶店需要脫鞋才能進入，走進喫茶店赫然發現町屋深處，竟然還隱藏著一座寧靜美麗的日式庭園，有松樹、假山、水池與苔庭，坐在窗邊的咖啡座，啜飲著拿鐵，可以望著庭園發呆一個下午，感覺像是走入了一座可以安靜人心的祕境花園。

老舊町屋中，隱藏著街頭潮流背包店，潮店裡又隱藏著傳統日式花園，然後在花園中喝著拉花拿鐵咖啡，整個過程理應充滿衝突與矛盾，但是在京都這座城市裡，這樣的事卻完全不會有違和感，因為京都雖然被認為是一座古典優雅的城市，事實上，京都在歷史上，卻是吸納外來文化最激進的城市。

或許我們可以說，京都雖然有各種外來風格與文化影響，但是她的內心卻始終是京都，就像那家隱藏於潮店中的咖啡店，最裡面終究是一座代表京都心靈的寧靜庭園，這也是京都之心，是這座城市真正吸引人的本質。

（摘自《美感京都：李清志的京都美學》，時報文化出版）

(中國時報)