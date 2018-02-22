關於別人的愛情

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中國時報
鄭順聰

修遠是不敢再允諾了，這塵俗的漩渦太恐怖，他被孔雀的羽眼困惑，遭礁石擊傷，跨年夜，他冷淡地回拒學姐和同學的所有邀約，離人群遠遠的，獨自一人待在寢室中，靜待這一年的結束。

修遠想著，跨過十二點，不過是西元紀年添加了數字，頂多換本記事簿與月曆，這世界不會有改變的，修遠這樣想著，想著想著便抽出了信紙，提筆寫下：

雯靜您好：

上星期收到你的來信，不好意思，因課業繁忙、活動眾多，以致遲了些時間，張修遠我在此向你說聲抱歉。

其實，大學生的生活非你想像的那般自由自在，裡頭的甘苦不足為外人道，還是有很多束縛的。我是很不喜歡補習班，知道你整天關在裡頭，還在台北那樣擁擠的大都市，我就深深為你感到哀傷。尤其是那鬱悶的氣息與競爭的緊張氣氛，我光用想的就不寒而慄。

但至少啊！補習班讀書環境單純，可以保護過往的純真，應付參考書與考試就好，拚出好分數就可以。然而，你若來到大學，誘惑紛至沓來，五光十色，雖說課業的壓力頗大，但最危險的，是那世俗的強力漩渦。

那些我們從童年細心呵護至今的純真，那往昔的快樂，隨時可能遭到侵蝕破壞。逃城雖然很樸實，有人還說落後，但那潔白單純的美好至少還維持著，我們共同擁有。

來到大學，來到山海之間的西子灣，我是可以追逐文學的理想，讀我想讀的書，夢我想夢的夢，寫我想寫的字。這兒的同學也都和善，風景也優美。不過，就是世俗，就是俗媚，絲毫感覺不到純粹與高雅。令人感嘆啊！文學的理想都到哪裡去了呢？

大學生，不過是一群男女在荷爾蒙的迷霧中，盲目的追逐，任意排列組合，胡來亂來，看不到理想，看不到方向，更看不到文學。

我會信守我們的承諾，在逃城的美好回憶──（待續）

(中國時報)

街巷的京都(上) 混世魔王

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