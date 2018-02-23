內閣改組！嚴德發掌國防部 蘇麗瓊接勞動部

2018年02月23日 04:10 中國時報 呂昭隆 、 周毓翔 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德率領的內閣團隊確定將調整！國防部長由國安會祕書長嚴德發接任，現任國防部長馮世寬接掌「國防安全研究院」董事長，國安會祕書長則由前陸軍司令胡鎮埔接任；此外，勞動部長則確定由次長蘇麗瓊接任。若無意外，新內閣人事最快今天由行政院發布。

蔡賴春節密商 敲定新名單

府院原規畫於立法院下周二開議前，完成內閣改組，提列名單包括勞動部長林美珠、財政部長許虞哲、交通部長賀陳旦等多人。但據了解，賴清德在農曆年節期間，曾密集與蔡英文總統會面，商討內閣改組事宜，因而讓改組名單出現變化，敲定分波段進行調整。首先，在第一波改組部分，先行調整勞動部長林美珠，而接任人選已完成徵詢，可望由次長蘇麗瓊接任。

而在國安、軍方人事部分，軍方可靠消息透露，國防部長馮世寬在完成階段性任務後，已確定去職，並由國安會祕書長嚴德發接任；至於國安會祕書長一職，可望由前陸軍司令胡鎮埔接任。此外，馮世寬卸任後將轉任新成立的國安智庫「國防安全研究院」董事長新職。

據悉，蔡英文總統係昨天上午親自通知馮世寬卸任之事，並勉勵有加。馮世寬返回國防部後即準備交接事宜；而胡鎮埔接任國安會祕書長一事，則是春節期間議定，層峰並在春節時間召見告知。

第二波改組 暫定520前後

軍方消息指出，馮世寬幕僚並未預期馮會於這波內閣改組中異動，因此相當意外，但馮世寬本人對去留卻相當坦然，並無太多情緒波動，他曾多次對友人表示，每一天都認真做，做多久就多久。馮世寬是空軍出身的第5位部長，也是任期最久的一位。

另據軍方可靠消息指出，國軍上將亦於3月1日也將有波人事調整，國防部副部長蒲澤春上將調總統府戰略顧問，副部長一職可望由空軍司令沈一鳴上將升任；至於空軍司令一職，則在國防大學校長吳萬教上將與空軍副司令張哲平中將二人當中，擇一出任。

軍方人事 3月也將大風吹

至於外界關注外交部長李大維的去留事宜，據了解，李大維暫無異動。事實上，李大維一度也是國安會祕書長的考慮人選之一。

至於第二波內閣改組，時間點在520前後，包括交通部長賀陳旦、外交部長李大維、駐美代表高碩泰、財政部長許虞哲、行政總處人事長施能傑都有可能異動；但據悉，賴揆對賀陳旦的去留仍持保留態度。

(中國時報)