新校長管中閔 遲遲無法上任！台大4前校長怒批教部玩法弄權

2018年02月23日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

教育部遲遲不批准台大新校長上任，引爆台大人怒火！繼21日上街頭抗議之後，台大22日新春團拜，4位前校長孫震、陳維昭、李嗣涔、楊泮池皆罕見到場，怒批教育部「凌遲台大」；孫震痛陳蔡英文做了很多傷害國家的事，李嗣涔則對總統和行政院長喊話：「如果認同依法行政、大學自主是台灣價值，就請制止教育部玩法弄權。」

台大從未受過這樣的糟蹋

代理校長郭大維致詞表示，自己當代理校長8個月，很不希望再邁入第9個月，希望教育部盡快依法釐清，縮短台大過渡期。他感慨去年超過1400位高中生離開台灣讀書，代表高教警訊，也意味著南向政策只是鏡花水月；如果未來台灣沒有一流大學，更不能留住人才。

孫震表示，校長遴選一切程序都合法，教育部卻還不發出聘書，不能不讓人懷疑，教育部是在執行上級意志嗎？21位遴委會委員都是國家菁英，國家對他們不信任不尊重，也正是目前台灣寫照，整個社會基礎、文化基礎開始動搖，「這個國家非常悲哀！」過去快50天教育部讓台大校友充滿不安，他不相信政府能夠心安。

管案是校園民主負面教材

孫震激動地說：「蔡英文同學」就任總統後，「我們對她有很多期待，她一年也做了很多事，每件事都傷害國家！」下一步蔡總統還要打擊她的母校、打擊學術界嗎？

身兼遴委會召集人的陳維昭表示，之前都不能講話，鬱悶很久，今天以台大前校長的身分發洩一下。台大從未遭受過這樣的糟蹋，自己經歷過7個教育部長，「都有一定的樣子，有讓人尊敬的地方，值得我們聽他的指揮」，哪知現在教育部無能，帶頭不遵守行政中立，亂象百出。「此刻是校園民主最黑暗時刻！」建議把管中閔案納入校史，做為校園民主負面教材。

李嗣涔高聲痛批教育部不依法行政，凌虐台大超過一個月，「今天一個教授通過三級三審，當校長的可以不給他聘書嗎？教育部是標準的玩法弄權！」他對總統蔡英文及行政院長賴清德喊話表示，如果認同依法行政、大學自主是台灣價值，就請制止教育部玩法弄權。

楊泮池則軟性訴求表示，這一陣子台大同仁非常辛苦，但相信危機就是轉機，祝盼新的一年台大更好。

(中國時報)