諷扁劇是自由 陳師孟批狗屁

2018年02月23日 04:10 中國時報 鄭舲 、 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

新科監委陳師孟揚言「追查」2009年司法節慶祝大會的諷扁行動劇，時任法務部長的王清峰回應，這種表演不適當，不過藉創作、表演表達意見是憲法保障的自由。（摘自中天新聞）

監察委員陳師孟。（本報資料照片）

新科監委陳師孟揚言「追查」2009年司法節慶祝大會的諷扁行動劇，時任法務部長的王清峰回應，這種表演不適當，不過藉創作、表演表達意見是憲法保障的自由。對此，陳師孟痛批「這是狗屁」，「有表達自由就能任意羞辱受刑人嗎？」顯見中華民國對這些司法官的養成教育有非常大的缺失。

有自由 也不能羞辱受刑人

陳師孟表示，之所以展開調查，是因為這是扁案的起點，但目的不是為了彈劾誰或懲罰誰，「我沒有那麼壞心」，只希望他們對過去一時失察做出的行為，對社會或阿扁表達歉意。

陳師孟說，當時他看到這個行動劇的相關報導非常訝異，除了行動劇內容，當時台下滿堂法官、檢察官，看完竟哄堂大笑。他說，在美國難以想像會有一個檢察官或法官，會在審判前去演鬧劇羞辱嫌疑人或受刑人，若是這樣會被認為是干預審判而被撤換，但台灣居然滿堂司法界大老、高官，都沒人認為這樣有違道德和職業倫理。

對於當時的北檢主任檢察官慶啟人說，陳水扁的貪汙罪是靠證據定罪的，檢察官無法影響審判，法官也不會因為輿論而定罪，陳師孟強調，「這種說法讓我非常失望」，因為，兩公約明確規定對自由遭剝奪之人，必須尊重其人格，沒想到司法官這種基本認識都沒有，還洋洋得意羞辱阿扁，事後還講不是因為行動劇定罪，「即使阿扁罪證確鑿，檢察官、司法官也沒有資格做這樣汙辱別人的行為。」

陳師孟說，他判斷這個案子會影響陳水扁的身心，因此想優先約談的對象是陳水扁，讓扁能把當時屈辱的遭遇做一個聲明。而調查案到最後可以沒有任何人受懲處，他是要提醒大家，對於自己職務外的言行，不要用言論自由掩飾，應更在乎人權，這樣他的調查案就能達到目的。

被點名 慶啟人直言「無聊」

因為擔任行動劇編導而被點名的慶啟人直言「無聊」、「莫名其妙」，就像公司尾牙員工表演，幾年後嫌表演不好還要追查「這在搞什麼」？北檢檢察官也反彈，甚至質疑「陳師孟適合當監委嗎」？

慶啟人表示，當時法務部交代北檢檢察長，在司法節慶祝大會要有個節目，表現檢察官的辛苦。千拜萬託才找出願意演出的檢察官，根本沒時間排練，都是隨興演出。主軸是打擊詐騙集團、貪汙、黑心食品等，就是「演檢察官自己」，沒有台詞，之前扁案中陳水扁上銬面對媒體高舉雙手的鏡頭，表演的檢察官只是模仿而已。

慶啟人直言，這是國父當初創設監察院的本意嗎？並感慨地說「錯就錯在我們不該演戲」。當時在行動劇中高舉雙手的張安箴檢察官表示，時間很久她不記得了，所以不回應。另名演出的檢察官鄧巧羚，目前是連江地檢署主任檢察官，休假到26日上班，無法取得聯絡。

辦案的沒事 演戲的卻有事

對於陳師孟的「追查」，北檢檢察官普遍表示反彈，1名檢察官問「他適合當監委嗎」？另名檢察官也指出，監委沒有司法調查權，不能監聽、搜索，單憑「約談」能發現真實嗎？這麼做除了徒增困擾，對司法進步有什麼幫助？

還有檢察官諷刺的說，辦案的沒事，演戲的卻有事？監委陳師孟的想法，實在讓人難以接受。

(中國時報)