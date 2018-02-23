拿話劇開刀 御史大人別鬧了

2018年02月23日 04:10 中國時報 蕭承訓

曾任阿扁總統府祕書長的陳師孟，一心想為舊主復仇，他在監委資格審查時，就毫不掩飾他的企圖，當上御史的第一槍，果真針對阿扁之事而來，要調查2009年演出「諷扁劇」的檢察官們，司法人演話劇諷被告，或許有失厚道，但這值得監委動用職權調查嗎？陳師孟為扁復仇，但別把監察院搞成烏龍院。

陳師孟此槍，並非亂槍打鳥。因為當年這場慶祝大會是法務部和司法院隔了多年才一起合辦，且就在慶祝會前2個月，特偵組才將阿扁聲押獲准，接著不久偵結起訴，所以諷扁劇的內容令人記憶深刻，甚至外界還有人認為，當時國家陷入空前危難，不應辦慶祝大會，也不該拿阿扁作文章，有違法界原則。

這些爭議，隨著阿扁被定罪，部分案件在法院裡來來去去，社會大眾早已淡忘，要不是陳師孟這回翻舊帳，恐怕連演出的檢察官們，都忘記當時在劇中說了那些話、做了那些事？更別說，這齣未對外界開放的行動劇，會對日後判扁家有罪的法官產生「深遠」影響。

況且現在政府機關演行動劇、拍微電影早已司空見慣，更是政令宣導、預防犯罪的最佳模式，如果連這些戲劇表演都要戴上有色眼鏡，豈不是文字獄?

國際透明組織昨發布2017年清廉印象指數，台灣全球排名第29，為近10年最佳成績，但以陳師孟在立法院審查會大放厥辭到如今連演行動劇的檢察官、法務部長都不放過，其踐踏司法、挑戰司法的言行舉止，恐將完全抹煞行政機關的努力。

尤其面對陳師孟爭議的言論，綠營幾乎全部噤聲，不難看出心中盤算，因為代表獨派的陳師孟挺扁罵的愈凶，可暫時轉移政府不特赦扁的爭議，只是當所有司法團體全都抨擊陳師孟的言行，即已讓台灣的清廉和司改蕩然無存。

吃果子拜樹頭，陳師孟矢志幫曾大力提拔他的陳水扁復仇，也無可厚非，況且扁案中，陳師孟未涉案，當然可以理直氣壯出嘴，但當監委不能顛倒是非，更不能以話劇作為柏台大人拿人問案的案由，這點要請陳師孟搞清楚。

(中國時報)