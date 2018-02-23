卡管爭議 鼓勵大學法人化

2018年02月23日 04:10 中國時報 李侑珊 、 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

台大校長遴選結果1月初出爐，拖了快50天，教育部還不發聘書，引發台大師生連署、上街頭，台大4位前校長昨日更表達憤怒。交通大學校長張懋中22日表示，台灣的大學遴選校長之所以引發爭議，在於遴選制度失敗，究責單位不清，唯有推動大學法人化，才能改善這問題。

張懋中表示，國外大學遴選校長的機制，採取「誰來治理學校，便由誰當校長」方式，目的在於避免教授治校，因為教授都是校內的教職人員，投入校長遴選過程，都會變成「利益關係人」，無法做到利益迴避。

他以美國為例，大學校長由董事會遴選，校長向董事會負責，遴選過程全程保密，選後才對外公布當選人，校內師生不具投票權，清一色是校外的社會賢達，遴選過程中，師生只能列席表示意見，無權決定任何事情，「因為他們（教授）是球員，不能兼任裁判！」

張懋中說，大學校長既然稱之為「遴選」，而不是「選舉」，目的在於「選才」，也就是要找到最合適的人選，治理與推動校務，為避免爭議，校方將校長遴選流程與候選人視為最高機密，等到新校長上任的那一天，才會對外公布結果，「如果不是祕密作業，會引發很多爭議，誰要來選？」

對於教育部遲遲不發台大校長的聘書，張懋中認為，問題出在制度面，如果想解決台灣的大學校長遴選問題，最好解決之道，除可推動大學法人化，也可參考美國的大學作法。他認同前教育部長黃榮村說法，也就是台大即使召開臨時校務會議，也不能有任何遴選功能，所以教育部應在校務會議前，核定管中閔人事案，之後的便是校內大學自治問題。

教育部則發布新聞稿指出，管中閔學術倫理疑義、監察院函詢兼任台灣大哥大獨董是否符合兼職相關規範？及台大送遴委會第5次會議紀錄內容議決事項及方式，「仍有需進一步確認之處」，在收到台大或其轉請遴委會補充說明的函復資料後，會儘速審視並辦理後續聘任事宜。

台大校長遴選委員會發言人袁孝維無奈表示「實在不知道還要回應甚麼」，她反問：會議記錄就是給決議，難道要給逐字稿嗎？再問一百遍也是同樣結論，不可能變出新花樣。

(中國時報)