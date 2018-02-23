別再發了 台大7度回文教育部

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中國時報
／台北報導

教育部在農曆年前針對台大新校長案急發第7份公文，要求台大遴委會確認管中閔當選台大校長資格的「議決方式」；台大證實22日下午以最速件派員親送回文教育部，並希望教育部別再發出「第8道金牌」。

台大1月5日選出新校長管中閔，但教育部遲遲不發聘書，還從1月12日起密集發公文給台大；而台大遴委會被迫於1月31日再次開會，教育部仍認需進一步確認議決事項及方式，2月9日發出第7封公文，要求台大說明遴委會決議是採「共識決」或「投票決」。

台大校長遴選委員會發言人袁孝維對本報證實，22日下午約三、四點已經派人以親送方式將回文送達教育部；台大主祕林達德表示，其實當天會議紀錄是直接打在螢幕上，經各委員逐字看過再簽名，是很明確的共識決，不知教育部為何仍有疑義，他透露這次教育部連確認方式是用電子信箱或簽名都要求說明，台大回文就檢附過程及佐證資料、簽名文件等，「不知道教育部滿不滿意。」

另外，大學自主聯盟22日發出聲明稿，表示日昨百餘名師生上凱道怒吼之際，總統府發言人林鶴明以「匿名黨政人士」名義，對媒體大力發送「台大師生隊伍有反年改團體及拔菜總部加入」等訊息，惡意抹黑造謠。除嚴厲譴責林鶴明與總統府顯逾憲政分際、以假新聞與政治力干預大學自主的惡質政治手法，並要求蔡英文總統出面道歉。

(中國時報)

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