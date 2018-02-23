辜懷如「我們家 沒人藏帳冊」

2018年02月23日 04:10 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

不當黨產處理委員會持續調查婦聯會消失的帳冊、會務等歷史資料。婦聯會前主委辜嚴倬雲三女兒辜懷如昨二度遭約詢，隨後她親上火線表示，去年5月確實曾和姊姊到婦聯會整理母親私人物品，並搬到另一個儲藏空間，但從未看到帳冊等會務資料，從婦聯會搬運出來的都是母親的私人物品。

至於媒體關心辜嚴倬雲為何選在此時出國，之後會不會回台灣？辜懷如說，母親因為有一隻眼睛開刀失敗，希望到美國看看有沒有更好機會，只要母親的身體和眼睛如果能夠負擔，「台灣永遠是她最愛的一塊土地」。

行政契約簽署破局後，黨產會隨即展開大規模調查行動，黨產會發現，婦聯會完全沒有2006年以前的資料。於是密集約談婦聯會相關人員，包括副祕書長汲宇荷、祕書室主任王萍、總務組長朱愛娜，以及辜嚴倬雲祕書李潔梅和2名司機，而辜懷如也二度遭約談。

辜懷如表示，10多年前母親雙城街的房子重裝潢，因此把家裡物品寄放在婦聯會；去年5月，母親交代她和姊姊到婦聯會整理「私人物品」，並搬到婦聯會外頭一個儲藏空間。

辜懷如說，去年12月初，她開始整理和母親有關的私人物品，僅留下對家族有意義的相簿等，全部屬於辜嚴私人物品，沒有看到婦聯會帳冊等重要文件，或有關勞軍捐帳冊的資料。

對於約詢過程中，有提到婦聯會的重要資料交給了辜懷如，讓她感到驚訝。辜懷如表示，母親在寫給黨產會的聲明稿裡頭，已經明白表示，從來沒有指示過婦聯會裡的任何人打包會務資料。她強調，如果是婦聯會重要資料，一定會經過嚴謹程序、留下移交紀錄和清點明細，不可能「空口說白話」，期待黨產會秉公處理，給大家一個交代。

(中國時報)