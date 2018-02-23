新聞透視－小英主動談起雙北選情！賴揆參選與否 左右改組幅度

2018年02月23日 04:10 中國時報 張理國

「卡管」事件讓外界很不滿，不過教育部長潘文忠據傳已被高層慰留，暫時不動。（本報資料照片）

政院官員已證實，勞動部長林美珠這次因健康因素請辭，遺缺將由勞動部次長蘇麗瓊接任。（本報資料照片）

外交部長李大維近日「並未接到電話」，預料未在這波改組名單中。（本報資料照片）

多方傳聞後，賴揆昨首度證實內閣改組，隨後黨政人士一一曝光可能調整名單。賴揆目標很清楚，即組成「選舉戰鬥內閣」，因應年底大選；但更值注意的是，賴揆本周3天2度密集與蔡總統會面，除討論人事外，小英還主動討論賴揆是否參選雙北市長。賴揆是否參選目前未定，不過盼2018輔選而非參選態度明確；開春之際透過改組重整執政步伐，意在擺脫困境，讓執政黨迎接新氣象。

啟動選舉內閣 做實事

賴揆大年初四與蔡總統會面，討論內閣改組，由於賴揆上任後，除政院三長異動，僅小幅調整國發會及金管會主委、讓沈榮津真除經濟部長，在內閣運轉五個月後，已到改組時機，賴揆年初聽取各部會業務報告，形同面試，當下已有定見。

事實上，2018年底選戰將至，賴早打定主意年初起重整執政步伐，一方面成立選舉戰鬥內閣，因應年底選戰；另方面，推出利多政策，改變去年下半年低迷民調。「做實事」加上「選舉」，成戰鬥內閣唯一考量。

3天內 2度與小英會面

以賴揆性格及做事風格看，年初安排人事調整事屬必然，畢竟安排「對的人」，才能了解閣揆想做的事，也才能做出成績。如今內閣多屬前院長林全晉用，與賴既無淵源，賴也不了解屬下執行力，晉用自己人組成團隊勢在必行。其次，用對的人，才能做對事。年底大選時機迫近，賴並無太多時間「試錯」，也壓縮人事調整時間。

賴揆年初四與蔡總統討論改組後，初六在臉書貼「開工文」強調「延續去年經濟成長勢頭，今年咱要讓台灣經濟更好更有力」，提「安居樂業、生生不息、均衡台灣」三大施政目標，在在說明賴想全力拚施政。難就難在綠營基層不放棄爭取賴揆參選，反向拉住戰鬥內閣的施政力道。

基層盼參選 反成阻力

賴揆行事風格明快，劍及履及，凡事要求拿解方，不是解釋問題。政院高層就說，賴揆最想看到「行動方案」，也緊盯各項政策進行，即使身為重要官員，仍感受壓力，因此這次淘汰知名度低、不適任閣員成改組重點。

最大變數還在賴揆究竟是否參選。如蔡總統不同意賴揆不選，改組因考量選舉、甚至賴揆參選後下任閣揆用人需要，勢必受牽制；未來改組動向，將視雙北佈局而定，勢必分階段進行，而下一波較大改組時間點將在520前後。

(中國時報)