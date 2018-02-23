蔡調兵遣將 軍棋漸上手

2018年02月23日 04:10 中國時報 呂昭隆

國防部長馮世寬這次交棒，對蔡總統是加分，也代表蔡總統對軍事事務已漸掌握，才下定決心換掉馮世寬。而胡鎮埔與嚴德發兩位陸軍退役上將，分別主導國安與軍事，代表蔡總統認為現階段軍中需要陸軍穩住陣腳，包括即將面對的軍人年改議題，都要陸軍壓陣。

軍中一般看法，找馮世寬任部長，就是要他負責國機國造，如今規畫就緒，階段性任務告成；然而馮世寬畢竟離開軍隊10年，對軍中事務有些陌生，又想法多，點子多，政策改變有時興之所至，未經嚴謹評估，導致正反評價。

至於新任國防部長嚴德發，曾任陸軍八軍團指揮官、陸軍司令、參謀總長、國安會諮詢委員。馬總統剛上任第一年遇八八風災，嚴德發是陸軍八軍團指揮官，因指揮八八救災，名字又有「發」，又在100年8月晉升上將，因此「88將軍」之名就此傳開。嚴德發係前國防部長湯曜明培養的將領，與高雄市長陳菊熟識。小英與退將往來，湯曜明是極重要的徵詢對象。

軍中有人說，蔡用人前一定考核一段時間。嚴德發出任部長要職，就是經過考核；蔡英文在嚴德發總長退役前一天，於官邸宴請嚴德發夫婦，可見蔡的盛情與重視。但蔡希望嚴出任國安會諮詢委員，當然，蔡一定告訴嚴日後可望接任國安會祕書長。

然而以參謀總長身分出任諮委，不但屈就，且把總長做小。嚴德發答應了，蹲了5個月，才由諮委直升祕書長，現更調任國防部長要職，也是罕例，更見蔡總統用人哲學。

至於新任國安會祕書長胡鎮埔，是極聰明的陸軍退役上將，更是阿扁總統賞識的軍事將領，但在一椿軍事採購案上，未配合軍方當權派，一夕垮台。由於胡與民進黨友好，藍軍對他也不諒解，這些年吃盡苦頭。民進黨是欠胡鎮埔一個公道。

至於新任空軍司令，軍方人士觀察，蔡總統上任後，已更換海軍與陸軍兩軍種司令，共同特色是跳過現役上將，拔擢資深中將升任，上波海軍司令層峰捨棄蒲澤春上將，選擇黃曙光升任；之後陸軍司令，層峰沒選擇鄭德美上將，而是由王信龍出線。因此，這次空軍司令極可能由張哲平升任。但也有軍方人士認為，馮世寬去職，台籍上將吳萬教有出線機會。

(中國時報)