李大維、潘文忠 低飛過關

2018年02月23日 04:10 中國時報 洪安怡 、 簡立欣 、 陳建瑜 、 陳彥宇 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

內閣人事改組啟動，除檯面上已確定人選外，不少部會首長也受關注。昨政院官員證實，勞動部長林美珠請辭，但因尚未發布，勞動部次長施克和只說，「沒相關訊息」；被視為「老藍男」代表的外長李大維，預料未在調整名單；因「卡管」事件受矚目的教長潘文忠，據傳稍早請辭，但已被慰留暫不調動。

內閣改組傳言四起，稍早外長李大維曾傳出可能轉任國安會祕書長，但知情人士說，李大維「沒接到（高層）電話」，預料未在改組名單；另傳綠委蕭美琴將轉任外交部次長已遭蕭否認，外交部次長吳志中可望續任。

李大維因「老藍男」一直被外界點名，並傳由駐美代表高碩泰接任。不過，知情人士說，李大維未接到高層電話，且前日陪同5位美國重量級議員與蔡總統見面，應未在改組名單，但最終決定權仍在蔡總統。

此外，過年前曾傳出潘文忠「辭意甚堅」，因教育理念與政院不同，即便高層慰留，他仍以家庭因素為由請辭，至於接任者則傳為高雄市教育局長范巽綠；本周又有說法表示他被慰留。媒體22日詢問潘文忠，他僅以簡訊回「謝謝關心」。

立院民進黨團幹事長何欣純說，賴行事明快，訂下目標會積極完成，確實需要跟上他腳步的閣員。她說，或許有些部會首長對業務不夠熟悉、掌控度不夠，但行政團隊不該再出包，期許各部會上緊螺絲。

藍委賴士葆說，交通部過去出不少紕漏，外界不斷點名，賀陳旦應下台負責。而教育部「卡管」風波愈演愈烈，台大師生甚至上街抗議，潘文忠難辭其咎。

國民黨團首席副書記曾銘宗說，民進黨此次「卡管」根本是政治考量，加上潘文忠上任後，未提出台灣高等教育具體改革方案，應負起政治責任。

曾銘宗還點名李大維應自請下台，否則未來若發生斷交骨牌效應，李的「老藍男」形象恐成綠營箭靶。

(中國時報)