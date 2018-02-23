「不能再拖延」賴急催油門

2018年02月23日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德昨首度證實內閣確定改組，「當時機成熟時，再跟大家報告」，且證實過年期間與蔡總統見面，討論改組事宜。而就在宣布人事即將改組之際，賴揆也宣布政策利多，將在兩個月內對外公布行政區劃、財劃及解決低薪、育兒等方案。

內閣改組前，賴揆分別在大年初四及初六開工例行會議，兩度與蔡總統討論人事改組，初步敲定分波段進行改組，首波異動名單包括勞長林美珠、國防部長馮世寬等人。

值得注意的是，若第一波未大幅改組，第二波時間點將落在520前後，屆時因9合1布局大致底定，就可能進行大幅改組，包括外交系統、財長許虞哲、行政總處人事長施能傑都將異動。

另方面，4月即將掛牌成立的促轉會，相關人事也在密集徵詢中，將在立法院行使同意權後確定。

賴揆除明快宣布改組訊息，對外界關切的低薪、少子化育兒解決方案，賴揆昨在政院院會後也表示，去年年終記者會他提出「安居樂業、均衡台灣、生生不息」政策，其中，安居樂業方面涉及掃毒、打擊組織犯罪、經濟發展及解決低薪；均衡台灣則包括行政區劃、財政收支劃分法等問題，生生不息則包括幼兒育兒及私幼公共化等問題。他說，這些方案至今已陸續有成果。

賴揆強調，由於相關政策都是國家進步所需，因此，時間不能再拖延，他將在1、2個月內對外說明。對此，國發會主委陳美伶說，解決低薪方案，國發會「已經交功課了」。賴揆則說，23日將先說明掃毒成果。

(中國時報)